تُعد سلطة الباذنجان من المقبلات الشهية التي تجمع بين الطعم المميز والقيمة الغذائية العالية، ويمكن تحضيرها بسهولة للغاية في المنزل بمكونات بسيطة، لتناسب كل الوجبات.

فوائد سلطة البادنجان



1- تعزيز صحة الجهاز الهضمي:

يحتوي الباذنجان على الألياف الغذائية التي تساعد على تحسين حركة الأمعاء، وتعزيز الهضم، والوقاية من الإمساك، كما تساهم في الشعور بالشبع لفترة أطول.



2- دعم صحة القلب:

يساعد الباذنجان على دعم صحة القلب بفضل احتوائه على الألياف ومضادات الأكسدة، التي قد تساهم في تحسين مستويات الكوليسترول وتقليل الإجهاد التأكسدي بالجسم.



3- المساعدة في التحكم بالوزن:

تتميز سلطة الباذنجان بانخفاض سعراتها نسبيًا عند تحضيرها بكمية معتدلة من الزيت، كما تساعد أليافها على تعزيز الشبع.



طريقة عمل سلطة الباذنجان:

المكونات:



2 حبة باذنجان كبيرة

2 فص ثوم مفروم

عصير ليمونة

ملعقتان كبيرتان زيت زيتون

ملعقة صغيرة خل

ملح وكمون

فلفل أخضر وملعقة بقدونس مفروم حسب الرغبة .



الطريقة:

يُغسل الباذنجان جيدًا ويُشوى على النار أو في الفرن حتى ينضج تمامًا ويصبح طريًا.

يُترك الباذنجان ليبرد قليلًا، ثم يُقشر ويُهرس باستخدام الشوكة.

يُضاف الثوم المفروم وعصير الليمون والخل والملح والكمون.

يُضاف زيت الزيتون والفلفل الأخضر، وتُقلب المكونات جيدًا حتى تتجانس.

تُزين السلطة بالبقدونس المفروم، وتُقدم باردة مع الخبز.