شهد اللواء الدكتور إسماعيل محمد كمال، محافظ جنوب سيناء، فعاليات مسابقة «أكفأ مدرسة ثانوية عسكرية على مستوى المحافظات»، التي استضافتها مدرسة الشهيد محمود ناجي الثانوية العسكرية للبنين بمدينة طور سيناء، وسط عروض عسكرية ورياضية وفنية عكست مستوى الانضباط والجاهزية والتميز لدى الطلاب، وما يمتلكونه من مهارات وقدرات متنوعة، في إطار المنافسة على لقب المدرسة الأكفأ.

وقبيل انطلاق مراسم العرض العسكري، تفقد المحافظ المنتجات الفنية والمشغولات اليدوية التي أبدع الطلاب في تنفيذها، مشيدًا بما تعكسه من مواهب وقدرات إبداعية، وحرص المدرسة على تنمية مهارات الطلاب وصقل شخصياتهم، إلى جانب الاهتمام بالتحصيل الدراسي والانضباط والتدريب العسكري.

جاء ذلك بحضور اللواء إيهاب مكاوي، السكرتير العام للمحافظة، واللواء أركان حرب عصام محمد عبد القادر، قائد قطاع المدارس العسكرية بالسويس وجنوب سيناء، والعميد أركان حرب مظهر عبد الفتاح، رئيس لجنة المسابقة، والعميد أركان حرب مصطفى عصام الدين، المستشار العسكري للمحافظة، والدكتورة وفاء محمد رضا، وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، و حسني راشد رئيس مدينة طور سيناء، وأعضاء مجلس الأمناء، وعدد من مشايخ وعواقل المحافظة.

وأكد محافظ جنوب سيناء أن المدارس العسكرية تمثل نموذجًا متميزًا في إعداد أجيال واعية ومؤهلة، تجمع بين التفوق العلمي والانضباط والالتزام الوطني، مشيدًا بالمستوى الذي ظهر به الطلاب خلال العروض العسكرية والرياضية والفنية، وما أظهروه من مهارات وقدرات متميزة.

وأشار إلى أهمية مواصلة دعم الأنشطة التربوية والعسكرية التي تسهم في بناء الشخصية المصرية، وتعزيز قيم الولاء والانتماء للوطن، وتنمية روح المسؤولية والعمل الجماعي لدى الطلاب.

وشهدت فعاليات المسابقة انطلاق العرض العسكري، الذي تضمن استعراض حملة الأعلام، في مشهد عكس الدقة في الأداء، أعقبه عدد من العروض المتخصصة، شملت عروضًا لفنون الكاراتيه والاشتباك، إلى جانب فقرات رياضية متنوعة أظهرت مستوى اللياقة البدنية والمهارات الحركية لدى الطلاب، وقدرتهم على العمل الجماعي والتنسيق.

كما تضمنت الفعاليات لوحة ختامية جسدت روح الفريق والتنسيق بين المشاركين، أعقبتها مراسم أداء السلام الوطني وخروج علم الجمهورية، فضلًا عن تنفيذ خطة إخلاء عملية، أظهرت مدى استعداد الطلاب للتعامل مع المواقف الطارئة ومدى التزامهم بإجراءات الأمن والسلامة.

وتأتي المسابقة في إطار الاهتمام بتطوير منظومة المدارس العسكرية، وتعزيز دورها في إعداد أجيال تتمتع بالانضباط والوعي الوطني واللياقة البدنية، وتجمع بين التفوق العلمي والمهارات العملية والقيم السلوكية، بما يسهم في بناء شخصية متكاملة قادرة على تحمل المسؤولية والمشاركة الفاعلة في خدمة المجتمع.