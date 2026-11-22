ترأس د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم الأحد ٢٢ نوفمبر، اجتماع المجلس الاستشاري لمركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، وذلك على هامش أعمال النسخة السادسة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين.

وصرح السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الاجتماع شهد إطلاق المجلس الاستشاري الدولي المشترك لمركز القاهرة ومنتدى أسوان، والإعلان عن تولي السيد عمرو موسى وزير الخارجية الأسبق والأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، منصب الرئيس الفخري للمجلس الاستشاري الدولي المشترك، وذلك في إطار الحرص على تعزيز التكامل بين مركز القاهرة ومنتدى أسوان، وتوسيع نطاق الشراكات الدولية والاستفادة من خبرات الشخصيات الدولية البارزة في دعم أنشطتهما وتطوير رؤاهما الاستراتيجية.

وأكد الوزير عبد العاطي الدور المحوري الذي يضطلع به مركز القاهرة في دعم جهود تسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، وتعزيز القدرات الأفريقية في مختلف المجالات، مشيداً بنجاح منتدى أسوان في ترسيخ مكانته كمنصة أفريقية ودولية رائدة للحوار حول قضايا السلم والأمن والتنمية. كما شهد الاجتماع تبادل الآراء حول سبل تطوير أنشطة المركز وتعزيز دوره على المستويين الإقليمي والدولي، وتوسيع شراكاته مع المؤسسات والمنظمات المعنية، فضلاً عن بحث سبل تعزيز التكامل بين أنشطة المركز ومنتدى أسوان، بما يسهم في ترجمة مخرجات المنتدى إلى مبادرات عملية تدعم جهود تحقيق السلم والأمن والتنمية المستدامة في القارة الأفريقية.