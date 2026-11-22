اختتمت فعاليات النسخة الثانية من "قمة الداخلة العالمية 2026" ( 2026 Dakhla Global Summit) في مدينة /الداخلة/ بالمغرب في أجواء دافئة ومفعمة بالمشاعر.

وذكرت الوكالة التشادية للأنباء والنشر، اليوم /الأحد/، أنه في ختام الأعمال، ركز "إعلان الداخلة" على مفهوم السيادة الصحية الأفريقية.

ورسخت هذه القمة- التي شهدت مشاركة وفود من 35 دولة أفريقية ومن خارج القارة- مكانتها كمنصة للتبادل والتعاون حول التحديات الكبرى المتعلقة بالصحة، والحماية الاجتماعية، والتنمية البشرية في القارة الأفريقية.

وشهدت الجلسة العامة الختامية مداخلة بارزة لـ"كاثرين سامبا-بانزا" الرئيسة السابقة لجمهورية أفريقيا الوسطى ورئيسة "مؤسسة كاثرين سامبا-بانزا من أجل المرأة" (FCSPF).

وسلطت في كلمتها- التي تمحورت حول موضوع "الأزمات الصحية والمرونة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية: حماية السكان لبناء السيادة الصحية"- الضوء على نقاط الضعف المستمرة في النظم الصحية الأفريقية.

وفيما يتعلق بالأزمات المتتالية- مثل كوفيد 19، وإيبولا، والكوليرا، وحمى الضنك، وجدري القردة (mpox)- استعرضت "سامبا-بانزا" الدروس المستفادة من جائحة كوفيد 19.. مؤكدة أنه "لم يعد بإمكان أفريقيا الاعتماد على الآخرين لتوفير الرعاية الصحية لشعوبها".

ونددت بالصعوبات التي واجهتها الدول الأفريقية في الحصول على اللقاحات والأدوية والكمامات والمعدات الطبية، في وقت كانت فيه آلاف الأرواح مهددة بالخطر.

وبالنسبة لها، لا ينبغي اختزال "السيادة الصحية" في مجرد شعار دبلوماسي؛ فهي في جوهرها مسألة حياة أو موت. ويعتمد تحقيق ذلك على قدرة الدول الأفريقية على الاعتماد على باحثيها، وصناعاتها الدوائية، وكفاءاتها، ومجتمعاتها، بهدف توفير حماية أفضل لسكانها.

ويمثل هذا الطموح أحد المحاور الرئيسية لـ "إعلان الداخلة 2026". وتدعو الوثيقة، على وجه الخصوص، إلى اعتبار الصحة استثمارا لا مجرد نفقات، وضمان تغطية صحية شاملة وحقيقية، وتعزيز نهج "صحة واحدة" (One Health)، وتشجيع الابتكار العلمي والرقمي، وتطوير الإنتاج الدوائي المحلي.

ودعا المشاركون أيضا إلى اتخاذ التزامات ملموسة في مجالات الوقاية والتمويل وتدريب الموارد البشرية والبحث العلمي والتعاون بين دول الجنوب وكذلك بين دول الشمال والجنوب.

ومن بين المبادرات التي تم عرضها، إطلاق "مؤشر الاستثمار الصحي" (Health Investment Index)، وهو أداة تهدف إلى قياس أثر الاستثمارات الموجهة لقطاع الصحة بشكل أدق.

وفي ختام اعمال القمة، أعرب البروفيسور "أحمد بنانة" المدير المنتدب لمؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة عن امتنانه للمشاركين والشركاء.. مشددا على ضرورة النظر إلى الصحة من خلال نهج متكامل يجمع بين الرعاية الصحية، والتكوين، والبحث العلمي، والابتكار.

وأكد أهمية افتتاح المركب الاستشفائي الجامعي بالداخلة، الذي يعد خطوة هامة نحو تقليص التفاوتات المجالية في الوصول إلى الرعاية الصحية، وتأسيس قطب أفريقي مرجعي في مجالي الصحة والبحث العلمي