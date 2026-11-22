يستضيف الإعلامي الدكتور عمرو الليثي في حلقة اليوم الأحد 22 نوفمبر من برنامج «واحد من الناس»، في التاسعة والنصف مساءً على شاشة قناة الحياة، الدكتور وليد حجاج خبير أمن المعلومات ومستشار الهيئة العليا للأمن السيبراني وتكنولوجيا المعلومات، والملقب إعلاميًا بـ «صائد الهاكرز»، وفي الفقرة الثانية السيدة ناهد الأم المثالية لمحافظة الشرقية وأولادها.

الفقرة الأولى: «صائد الهاكرز»

وتتناول الفقرة مخاطر الاختراق في العصر الرقمي، وكيف تحول الموبايل إلى جهاز تجسس قد يسمع ويحلل أفكار مستخدمه، وحقيقة هجمات الـ «Zero Click» التي تتم دون الضغط على أي رابط، وهل مجرد استقبال رسالة أو مكالمة على واتساب قد يؤدي لاختراق الجهاز وسحب الصور والملفات.

كما يناقش اللقاء ظاهرة التجسس عبر الإعلانات، وعلامات اختراق الموبايل، وأشهر حيل النصب على مستخدمي «إنستاباي» والمحافظ الإلكترونية، وخطورة الابتزاز الإلكتروني وكيفية التصرف معه دون خوف، وكيفية التفريق بين الفيديو الحقيقي والمفبرك بالذكاء الاصطناعي، و«روشتة أمان» لحماية الحسابات على فيسبوك وإنستجرام وغيرها.

الفقرة الثانية: الأم المثالية للشرقية

وفي الفقرة الثانية، يستضيف الليثي السيدة ناهد، التي فقدت زوجها وتركها مع 3 أطفال صغار، فشمرت عن ساعديها ونزلت السوق وأدارت محل زوجها لبيع أدوات السباكة، وحملت المواسير والمعدات بنفسها من أجل لقمة العيش ومستقبل أولادها، إلى جانب رعايتها لوالدتها المريضة حتى آخر يوم في حياتها.

وتروي ناهد رحلة كفاحها التي تكللت بتخريج اثنين من الأطباء ومهندس، وكيف واجهت صعوبات إدارة محل سباكة في مجتمع ريفي، ومتابعتها لدراسة أولادها، ولحظات تخرجهم، ورسالتها لكل أم أرملة تربي أولادها في ظروف صعبة، وكواليس فوزها بلقب الأم المثالية لمحافظة الشرقية.

برنامج واحد من الناس

يُذاع برنامج «واحد من الناس» اليوم الأحد في التاسعة والنصف مساءً على شاشة قناة الحياة.