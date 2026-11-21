تواصل أسعار الذهب في مصر تحركاتها الهبوطية مع استمرار الضغوط التي تتعرض لها الأسواق العالمية، بعدما شهد المعدن الأصفر موجة تراجع قوية دفعت الأسعار إلى مستويات أقل، وسط زيادة عمليات البيع وتراجع مكاسب الذهب التي حققها خلال الفترات الماضية.

سعر الذهب الان

وتأتي هذه التطورات في وقت يترقب فيه المواطنون والمستثمرون تحديثات أسعار الذهب بشكل مستمر، خاصة الراغبين في شراء المشغولات الذهبية أو اقتناء السبائك والجنيهات الذهبية، للاستفادة من انخفاض الأسعار وتحديد التوقيت المناسب للشراء.

أسعار الذهب اليوم في مصر

سجلت أسعار الذهب في السوق المحلية تراجعا جديدا خلال تعاملات السبت 21 نوفمبر 2026، متأثرة بهبوط المعدن الأصفر في البورصات العالمية بأكثر من 2%، في واحدة من أقوى موجات الانخفاض التي شهدها الذهب منذ أكثر من عام.

وجاء هذا التراجع بعد خسارة الذهب محليا نحو 6.5% من قيمته خلال أسبوع واحد، فيما وصل إجمالي انخفاضه منذ بداية نوفمبر الجاري إلى حوالي 9.7%، وسط استمرار حالة التذبذب في الأسواق.

سعر الذهب الان

وجاءت أسعار الذهب اليوم في مصر وفقا لآخر تحديث كالتالي.

العيار سعر البيع سعر الشراء

عيار 24 6,295 جنيها 6,250 جنيها

عيار 21 5,510 جنيهات 5,470 جنيها

عيار 18 4,725 جنيها 4,690 جنيها

عيار 14 3,675 جنيها 3,645 جنيها

الجنيه الذهب 44,080 جنيها 43,760 جنيها

الأونصة بالجنيه 195,865 جنيها 194,440 جنيها

الأونصة بالدولار 3,536.15 دولار

سعر الذهب الان

سعر الذهب عيار 21 اليوم السبت 21 نوفمبر 2026

بلغ سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولا في السوق المصرية، نحو 5,510 جنيهات للبيع و5,470 جنيها للشراء، مواصلا تراجعه بالتزامن مع الانخفاضات التي تشهدها أسعار المعدن الأصفر عالميا.

ويحظى هذا العيار باهتمام كبير من جانب المواطنين، نظرا لانتشاره في صناعة المشغولات الذهبية واعتماده ضمن الخيارات الشائعة للادخار والاستثمار، وهو ما يجعل تغيرات سعره من أبرز المؤشرات التي يتابعها المتعاملون في سوق الصاغة.

الذهب عالميا يهبط دون 3700 و3600 دولار

وعلى المستوى العالمي، تعرض الذهب لضغوط بيعية قوية دفعت سعر الأوقية إلى الهبوط دون مستوى 3700 دولار، قبل أن يكسر حاجز 3600 دولار ويقترب من مستوى 3500 دولار، مع تسارع عمليات البيع في البورصات العالمية.

ويعكس تجاوز هذه المستويات حجم الضغوط التي يتعرض لها المعدن النفيس، خاصة أنها مثلت نقاط دعم مهمة خلال تعاملات سابقة، إلا أن الهبوط إلى هذه المناطق لا يعني بالضرورة انتهاء موجة التراجع أو اقتراب حدوث انتعاش سريع.

وتظل حركة الذهب خلال الفترة المقبلة مرتبطة بتطورات الأسواق العالمية، ومدى قدرته على الاستقرار عند مستويات سعرية جديدة، إلى جانب العوامل الاقتصادية المؤثرة في حركة المعدن الأصفر.

سعر الذهب الان

هل الوقت مناسب لشراء الذهب بعد التراجع؟

أعاد الانخفاض الأخير أسعار الذهب إلى دائرة اهتمام المواطنين الراغبين في الشراء، خاصة مع خسارة الجرام نحو 600 جنيه منذ بداية نوفمبر، والتراجع الكبير الذي شهده عيار 21 منذ بداية العام.

لكن قرار الشراء لا يرتبط بانخفاض الأسعار وحده، إذ يتوقف على الغرض من اقتناء الذهب، سواء كان شراء مشغولات للاستخدام الشخصي أو الاحتفاظ بالمعدن الأصفر بهدف الادخار والاستثمار، فضلا عن المدة الزمنية المستهدفة للاحتفاظ به.

وينبغي للمقبلين على الشراء متابعة اتجاهات الأسعار العالمية وسعر الدولار وحركة السوق المحلية، مع الانتباه إلى الفارق بين سعري البيع والشراء، وإضافة تكاليف المصنعية والدمغة والعلاوة السعرية عند شراء المشغولات الذهبية، لتحديد التكلفة النهائية واتخاذ قرار يتناسب مع احتياجاتهم.