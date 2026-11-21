أكد هيثم المعايرجي، نائب رئيس البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد، أن مصر تمتلك كافة المقومات التي تؤهلها لتكون أهم منطقة لوجستية في المنطقة، مشيرا إلى أن فعاليات مثل "منتدى أسوان للسلام" تعزز من مكانتها كمركز رئيسي للقارة.

وقال المعايرجي، في مقابلة خاصة مع قناة "القاهرة الإخبارية" بثت مساء اليوم السبت إن البنك يعمل على مساعدة دول القارة في إعداد ودراسة مشروعاتها التنموية لضمان نجاحها واستدامتها، داعيا المستثمرين للاستثمار بقوة في السوق الأفريقية.

وشدد على ضرورة استفادة الدول الأفريقية من التجارب الاقتصادية والتنموية الناجحة حول العالم لتطبيقها بما يخدم أهداف التنمية في القارة.

ودعا نائب رئيس البنك الإفريقي، إلى الاعتماد على العملات الأفريقية في التبادل التجاري لتجنب تداعيات الأزمات العالمية، مؤكداً أن الاستيراد بالعملة المحلية يساهم في تقويتها بشكل سريع.