خاض سباح المسافات الطويلة البريطاني لويس بيو تحديا غير مسبوق بالسباحة في مضيق هرمز، في وقت تتعرض فيه ناقلات نفط لهجمات وانفجارات بالقرب منه، بهدف تسليط الضوء على المخاطر التي تشكلها الحرب على البيئة البحرية والحياة البرية في المنطقة.

وقضى بيو، الذي يشغل منصب راعي المحيطات لدى الأمم المتحدة، 3 أيام خلال الأسبوع الجاري في السباحة عبر أجزاء من المضيق، مرتديا ملابس السباحة والنظارات الواقية وقبعة تحمل شعار الأمم المتحدة. وانطلق من شبه جزيرة مسندم في الطرف الجنوبي للمضيق، وأنهى رحلته بعد الالتفاف حول رأس هرمز، قاطعا مسافة إجمالية بلغت نحو 15 كيلومترا، ليصبح، بحسب ما يُعتقد، أول شخص يخوض سباحة طويلة المسافة في المضيق منذ اندلاع الحرب، في 28 فبراير الماضي.

ووفق واشنطن بوست، قال بيو، البالغ من العمر 56 عاما، إنه سمع دوي انفجارين قويين بعد دقائق من دخوله المياه يوم الاثنين الماضي، ورأى ناقلة نفط تعرضت لهجوم على بعد نحو 4 كيلومترات منه، قبل أن تظهر طائرات مقاتلة في المنطقة، ما دفعه إلى إدراك ضرورة مغادرة المكان فورا. كما شاهد في اليوم التالي ناقلة غاز تعرضت لهجوم، وارتفعت منها ألسنة اللهب إلى السماء، فيما اشتعلت المياه المحيطة بها.

وحذر السباح من أن تسرب النفط من عشرات الناقلات التي تعرضت لأضرار منذ فبراير الماضي قد يلحق أضرارا طويلة الأمد بالدلافين والسلاحف البحرية والطيور، فضلا عن السواحل والشعاب المرجانية وغابات المانغروف، مشيرا إلى أن تنظيف التلوث النفطي والكيميائي من هذه المناطق أمر بالغ الصعوبة، وأن آثاره قد تستمر لأجيال، وقد يستغرق تعافي البيئة البحرية سنوات أو عقودا.

وأشار بيو إلى أن مضيق هرمز لا يمثل مجرد ممر ملاحي، بل يعد من أجمل المناطق الطبيعية في العالم، ويضم ثروات بيئية مهمة، لافتا إلى أنه شاهد أعدادا كبيرة من الدلافين والسلاحف والطيور الجارحة خلال رحلته، كما سبق أن رصد مئات السلاحف على الساحل العماني قبل اندلاع الحرب.

ويأتي ذلك في وقت كثفت فيه إيران خلال الأسابيع الأخيرة هجماتها على سفن قالت إنها سلكت مسارات غير مصرح بها في المضيق، في إطار مساعيها لفرض سيطرتها على هذا الممر الحيوي، الذي كان يمر عبره نحو خُمس تجارة النفط العالمية قبل اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية في 28 فبراير. كما اصطدمت عدة ناقلات بألغام بحرية قالت التقارير إن طهران زرعتها، ما أدى إلى انفجار بعضها واندلاع حرائق فيها.

ويكرس بيو، الذي أمضى نحو 40 عاما في السباحة بمناطق مختلفة من العالم، من القطب الجنوبي إلى البحر الأحمر والقناة الإنجليزية، جهوده لاستخدام الرياضة في الدعوة إلى حماية البيئة البحرية من تغير المناخ والتلوث وفقدان التنوع البيولوجي. وكان أول رياضي يسبح عبر القطب الشمالي ويخوض سباحات طويلة المسافة في جميع محيطات العالم، كما قطع عام 2023 مسافة 507 كيلومترات سباحة في نهر هدسون بالولايات المتحدة للتوعية بأهمية حماية الأنهار من التلوث.

وقال بيو إن رسالته تتمثل في ضرورة وقف الحرب وإعادة فتح المضيق ومعالجة التلوث الناجم عنها، مؤكدا أن الرياضة تتيح فتح قنوات الحوار وتسليط الضوء على القضايا البيئية المهمة.