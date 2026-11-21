كشفت هيئة الإسعاف المصرية تفاصيل إنقاذ شابة عشرينية عقب سقوطها من الطابق الرابع وتيقن كل الحضور انها فارقت الحياة.

البداية كانت مع أم حاضنة بنتها وبتبكي وبتقولك ماتت خلاص، بنتي وقعت من فوق وماتت.

وروي رجال الإسعاف تفاصيل الواقعة ومحاربة الموت وعدم الاستسلام، بعد بلاغ عن سقوط من علو استقبله المسعف مصطفى سامي وزميله سيد فتحي، حيث اتنفضوا أول حال سماع كلمة سقوط من علو، وعلي الفور دوت سارينة الإسعاف وشقت طريقها في شوارع مدينة نصر، في طريقها لموقع البلاغ،.

وأثنت هيئة الاسعاف علي الطاقم الذي تحرك لموقع الحادث وهما المسعف مصطفى ، الذي بادر بتجهيز شنطة الإسعافات الأولية، و الجبائر الجاهزة

وقال المسعف انه فور وصوله لمكان الحاذث فوجيء بكلمة واحدة، علي لسان الجميع "ماتت"، البنت ماتت. مصطفى اللي كانت رجله بتسابق الريح اتجمد لثواني، لكنه كمل وشق طريقه لمدخل البيت، وهناك وقعت عينه على مشهد يهز أعتى القلوب وأشد الرجال: أم حاضنة بنتها، شابة في أوائل العشرينيات، وبتصرخ: "بنتي ماتت، خلاص ماتت".

وطلب المسعف مصطفى من الأم أن تترك له مساحة يفحص الحالة حيث أن الأم كانا متشبثة ببنتها،

واوضحت الهيئة ان المسعف اكتشف عدم وجود نبض، واتضح له وجود نزيف من أكتر من مكان من شدة الارتطام.

ووجه المسعف سؤال للمحيطين بالحالة عن المدة الزمنية علي وقوع الحالة،وهنا كانت نقطة التحول.

وقام المسعف بتطبيق معايير طبية تدرب عليها واتضح له أن ، القلب متوقف منذ دقائق، وهنا تأكد ان الامل في انقاذ الحالة ممكن.

وقام المسعف باستخدام جهاز الصدمات بجسم البنت، وزميله مكمل إنعاش قلبي رئوي،الأم دموعها اتحبست، والناس اللي كانت مستسلمة لوفاة البنت بدأوا يتسللوا لمدخل البيت وهما بيهمسوا: "هي لسه فيها الروح". وهنا جهاز الصدمات قال كلمته: "ينصح بإعطاء صدمة"، ومصطفى فعلًا وقف ضغطات، وانطلقت شحنة كهربائية لجسد البنت، وانتفض جسم البنت، في ثواني مصطفى وسيد نقلوا البنت لسيارة الإسعاف.

وكمل مصطفى واستمر في الإنعاش القلبي الرئوي جوا عربية الإسعاف، وأخيرًا جهاز monitor سجل رجوع البنت للحياة، أيوه رجعت، ووصلت مستشفى التأمين الصحي لمدينة نصر، وهناك الأطباء والتمريض كملوا رحلة إنقاذ البنت.

من الموت للحياة، من اليأس للأمل، من دموع الحزن لدموع الفرح، من كسرة الضهر لجبر الخاطر. هو دا المعنى الحقيقي لمهنة المسعف، أحنا مش مجرد وسيلة نقل أو تروللي بيتحط عليه عيان، أحنا بقينا شعار للأمل وقصة للحياة. 3249 عربية إسعاف، وأكتر من 12000 من رجالة الإسعاف شغالين ليل نهار علشانك وعلشان كل أحبابك، علشان حلفنا قسم إننا