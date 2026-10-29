لإقامة وحدة إسعاف.. تخصيص قطعة أرض ببنى سويف لصالح هيئة الإسعاف

نشرت الجريدة الرسمية قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 3106 لسنـة 2026 ، الذي ينص على أنه بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979وتعديلاته ؛ وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛ وعلى طلب محافظ بنى سويف ؛ وعلى ما عرضته وزيرة التنمية المحلية والبيئة ؛ قــــــرر :

( المــادة الأولى ) تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 400م2 كائنة بزمام قرية أبو شربان التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا بمحافظة بنى سويف ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، بالمجان ، لصالح هيئة الإسعاف المصرية لإقامة وحدة إسعاف .

( المــادة الثانية ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .