رعب بين التلاميذ .. كوبرا تقتحم فصل مدرسة بالفيوم | صور

شهدت مدرسة محفوظ شريف الابتدائية بقرية جبلة التابعة لإدارة سنورس التعليمية بمحافظة الفيوم، واقعة خطيرة بعدما ظهرت أفعى من نوع الكوبرا داخل فصول المدرسة، ما أثار حالة من الفزع بين التلاميذ والعاملين، وأعاد تسليط الضوء على أزمة تهالك المبنى وغياب الأسوار التي تحمي التلاميذ من الزواحف والحيوانات.



الكوبرا داخل الفصول والعمال يتدخلون لإنهاء الخطر

وتسببت الواقعة في حالة من القلق داخل المدرسة، خشية تعرض التلاميذ للدغ الأفعى السامة، خاصة مع وجودها داخل الفصول التي تشهد تجمعهم خلال اليوم الدراسي وتدخل عمال المدرسة للتعامل مع الموقف، وتمكنوا من قتل الكوبرا، في محاولة للسيطرة على الخطر وحماية الموجودين، فيما أثار ظهورها تساؤلات بشأن إجراءات تأمين المدرسة، وسبل منع تكرار مثل هذه الوقائع.



مدرسة عمرها نحو 60 عامًا تعاني من التهالك

وتعود أزمة المدرسة إلى عام 1971، حين أُنشئت بالجهود الذاتية لخدمة أبناء القرية، لكنها أصبحت مع مرور السنوات في حاجة إلى الإحلال والتجديد، في ظل تهالك المبنى وغياب السور المحيط به وأشار أحد شهود العيان إلى تكرار ظهور الزواحف والحيوانات داخل المدرسة من قبل، الأمر الذي يزيد مخاوف أولياء الأمور على سلامة أبنائهم، ويستدعي فحص المبنى ومحيطه واتخاذ إجراءات وقائية عاجلة.



مطالب بسرعة الإحلال والتجديد وتأمين التلاميذ

وطالب أحد الأهالي محمد السمالوسي بسرعة إنهاء إجراءات تخصيص الأرض وطرح المدرسة للإحلال والتجديد، بالتوازي مع اتخاذ إجراءات عاجلة لتأمينها وإنشاء سور يمنع دخول الزواحف والحيوانات إلى الفصول والساحات وأكدت المطالب ضرورة تحرك الجهات التعليمية المختصة لتقييم الحالة الإنشائية للمدرسة وتوفير بيئة تعليمية آمنة، مشددة على أن ظهور الكوبرا يمثل جرس إنذار يستوجب التدخل العاجل لحماية التلاميذ والعاملين ومنع تكرار الواقعة.