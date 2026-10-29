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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مكتبة الإسكندرية تستضيف ورشة دولية حول تطوير الفضاءات الحضرية التاريخية

مكتبة الإسكندرية تستضيف ورشة دولية
مكتبة الإسكندرية تستضيف ورشة دولية

تستضيف مكتبة الإسكندرية، من خلال مركز دراسات الإسكندرية وحضارة البحر المتوسط (Alex-Med) بقطاع البحث الأكاديمي، ورشة العمل الدولية «أصوات الإسكندرية: المشاركة في ابتكار فضاءات حضرية تاريخية شاملة»، التي ينظمها قسم العمارة ومعمل التحول الحضري (CT Lab) بكلية الفنون الجميلة بجامعة الإسكندرية، خلال الفترة من 2 إلى 7 نوفمبر 2026.
وتُعقد الورشة بالشراكة مع جامعة باوهاوس فايمار بجمهورية ألمانيا الاتحادية، وجامعة سيدة اللويزة بالجمهورية اللبنانية، والكلية العلمية للتصميم بسلطنة عُمان، بهدف تعزيز التعاون الأكاديمي الدولي وتبادل الخبرات بين الطلاب والأكاديميين في مجالي العمارة والتخطيط الحضري.

وتركز الورشة على تطوير تصورات مبتكرة لصناعة المكان في المركز التاريخي لمدينة الإسكندرية، من خلال استكشاف سبل تعزيز المشاركة المجتمعية في تشكيل الفضاءات الحضرية، بما يراعي الخصائص التاريخية والثقافية للمدينة، ويدعم إيجاد بيئة عمرانية أكثر شمولًا واستدامة.

وتأتي الورشة في إطار مشروع «مدن شاملة: حوارات سياقية حول المشاركة المجتمعية من أجل مستقبل حضري مستدام»، الممول من الهيئة الألمانية للتبادل الأكاديمي (DAAD).

وتعكس مشاركة مكتبة الإسكندرية حرصها على دعم التعاون الثقافي والأكاديمي مع جامعة الإسكندرية، وتعزيز الشراكات الدولية، والإسهام في تنمية قدرات الطلاب وإتاحة الفرص أمامهم لتبادل المعرفة والخبرات، بما يدعم تطوير التعليم المعماري ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

الإسكندرية ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ مركز دراسات الإسكندرية البحر المتوسط البحث الأكاديمي

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