بوتين : روسيا تلعب دورًا ملموسًا في الأمن الغذائي للقارة الأفريقية

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه على قناعة بأن أفريقيا تسعى بصدق إلى تطوير التعاون مع روسيا ، واصفا روسيا وأفريقيا بأنهما حليفان أصيلان في بناء عالم متعدد الأقطاب.



وقال بوتين خلال الجلسة العامة لقمة “روسيا - أفريقيا”: روسيا تظل مهتمة بأن تحمي أفريقيا سيادتها وتعزز قدراتها الاقتصادية والاجتماعية.



وأضاف : الشركات الروسية تمارس أعمالها في أفريقيا على قدم المساواة بدلاً من استخراج الموارد بطريقة استعمارية .وحصة الروبل في العمليات التجارية بين روسيا وأفريقيا تصل بالفعل إلى 85%.



وتابع : روسيا تُعد مورداً ثابتاً للمواد الغذائية والمنتجات الزراعية إلى السوق الأفريقية وهو ما يُمثل دورا ملموسا في الأمن الغذائي للقارة.



وزاد : روسيا تدافع بقوة عن ضرورة وجود تمثيل أكثر عدالة لأفريقيا في مجلس الأمن الدولي

وتقدم مساهمة كبيرة في تسوية النزاعات القائمة ومنع نشوب نزاعات جديدة في القارة الأفريقية.





واختتم بوتين كلمته مؤكدًا دعمه لقرار كل من بوتسوانا وسيشيل وتوغو بفتح بعثات دبلوماسية في موسكو.