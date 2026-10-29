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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بوتين : روسيا تلعب دورًا ملموسًا في الأمن الغذائي للقارة الأفريقية

بوتين
بوتين
محمود نوفل

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه على قناعة بأن أفريقيا تسعى بصدق إلى تطوير التعاون مع روسيا ، واصفا روسيا وأفريقيا بأنهما حليفان أصيلان في بناء عالم متعدد الأقطاب.

🔶وقال بوتين خلال الجلسة العامة لقمة “روسيا - أفريقيا”: روسيا تظل مهتمة بأن تحمي أفريقيا سيادتها وتعزز قدراتها الاقتصادية والاجتماعية.

🔶وأضاف : الشركات الروسية تمارس أعمالها في أفريقيا على قدم المساواة بدلاً من استخراج الموارد بطريقة استعمارية .وحصة الروبل في العمليات التجارية بين روسيا وأفريقيا تصل بالفعل إلى 85%.

🔶وتابع : روسيا تُعد مورداً ثابتاً للمواد الغذائية والمنتجات الزراعية إلى السوق الأفريقية وهو ما يُمثل دورا ملموسا في الأمن الغذائي للقارة.

🔶وزاد : روسيا تدافع بقوة عن ضرورة وجود تمثيل أكثر عدالة لأفريقيا في مجلس الأمن الدولي
وتقدم مساهمة كبيرة في تسوية النزاعات القائمة ومنع نشوب نزاعات جديدة في القارة الأفريقية.



🔶واختتم بوتين كلمته مؤكدًا دعمه لقرار كل من بوتسوانا وسيشيل وتوغو بفتح بعثات دبلوماسية في موسكو.

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