غلق 6 مراكز للدروس الخصوصية غير المرخصة بالعمرانية وإمبابة.. تفاصيل

تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة جهود أحياء العمرانية وإمبابة في التصدي لمراكز الدروس الخصوصية غير المرخصة وغلق المنشآت المخالفة التي تمارس أنشطتها دون الحصول على التراخيص والتصاريح اللازمة وذلك في إطار جهود المحافظة لإحكام الرقابة على تلك المنشآت واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي هذا الإطار نفذ حي العمرانية حملة على مدار يومين أسفرت عن غلق ٤ مراكز للدروس الخصوصية بشوارع خاتم المرسلين والمكارم والشعب وعمارات نصر الدين لإدارتها دون ترخيص وعدم حصولها على التصاريح اللازمة لمزاولة الأنشطة التعليمية.

كما قام حي إمبابة بغلق وإخلاء مركزين للدروس الخصوصية بشارعي البوهي والعامل الأول مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المنشآت المخالفة.

وأكد محافظ الجيزة استمرار الحملات الرقابية على مراكز الدروس الخصوصية غير المرخصة بمختلف الأحياء والمراكز والمدن والتعامل الفوري مع المخالفات، مشددًا على تكثيف المرور الدوري على المنشآت التي تم غلقها للتأكد من عدم إعادة تشغيلها مرة أخرى بالمخالفة للقانون واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال أي محاولات لإعادة فتحها دون الحصول على التراخيص اللازمة.