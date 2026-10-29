متحدث الخارجية : «واعي» مبادرة شبابية لتبسيط المصطلحات الدبلوماسية والقانونية الواردة في بيانات الوزارة

أكد السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن مبادرة «واعي» تمثل مبادرة شبابية تستهدف تبسيط المصطلحات الدبلوماسية والقانونية الواردة في بيانات الوزارة، بما يسهم في تعزيز فهم الرأي العام لجهود السياسة الخارجية المصرية وتحركاتها.

وأوضح المتحدث الرسمي، في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)، أن المبادرة أطلقها دبلوماسي شاب، وتهدف إلى تقديم شرح مبسط للمصطلحات الدبلوماسية والقانونية التي قد ترد في بيانات وزارة الخارجية، بما ييسر فهم مضامينها ودلالاتها.

وأشار المتحدث إلى أن الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، يولي اهتمامًا بالغًا بشرح جهود الوزارة والتعريف بمبادئ وثوابت السياسة الخارجية المصرية، والعمل على إيصال رسائلها إلى أوسع قطاعات ممكنة من الجمهور، من خلال توظيف مختلف الوسائل والأدوات المتاحة.

وأضاف أن الوزارة تعمل على تعزيز التواصل مع الرأي العام عبر إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، التي كُلّفت بالإشراف عليها، موضحًا أن الإدارة تعتمد على مجموعة متنوعة من الأدوات والآليات، تشمل منصات التواصل الاجتماعي، واللقاءات مع طلبة الجامعات، والتواصل مع المؤسسات الإعلامية والمراكز البحثية المعنية بالشأن الخارجي.

وأكد المتحدث الرسمي أن هذه الجهود تستهدف التعريف بدور الدبلوماسية المصرية وإبراز جهودها في خدمة المصالح الوطنية، في ضوء تاريخها العريق، وما تشهده من حراك متزايد خلال السنوات الأخيرة، بما يعزز التواصل مع مختلف فئات المجتمع ويرفع مستوى الوعي بقضايا السياسة الخارجية المصرية.