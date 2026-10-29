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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الحرس الثوري الإيراني يعلن انفجار 3 ناقلات نفط لمضيق هرمز

أرشيفية
أرشيفية
محمود نوفل

أعلن الحرس الثوري الإيراني انفجار 3 ناقلات نفط مخالفة أثناء عبورها مساراً غير مسموح به وتركها على السواحل الجنوبية لمضيق هرمز، وذلك خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقال الحرس الثوري الإيراني، في بيان له: “ناقلات النفط أطفأت جميع أنظمة الرادار والملاحة لديها وحاولت الخروج عبر المسار الجنوبي غير المسموح به لمضيق هرمز”.

وأشار الحرس الثوري إلى أن ناقلات النفط تجاهلت تحذيرات القوة البحرية للحرس لكنها انفجرت في إثر اصطدامها بألغام بحرية.

وتابع البيان الإيراني قائلا: "المسار غير المسموح به في مضيق هرمز "ملوث" بالألغام ومالكو السفن وطواقمها يتحملون مسئولية عبور هذه المسارات".

وأضاف: "على مالكي السفن وطواقمها عدم الالتفات إلى أوهام القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" على مواقع التواصل الاجتماعي".

واختتم الحرس الثوري بيانه قائلا: “سنواجه بحزم أي عمل استفزازي تدعمه ممارسات الجيش الأمريكي ويتجاهل الأنظمة المعمول بها في هذا المضيق”.
 

إيران الحرس الثوري الإيراني مضيق هرمز ألغام بحرية في هرمز القيادة المركزية الأمريكية

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