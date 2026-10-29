الرئيس السيسي: خطة عمل الشراكة الروسية الأفريقية 2027-2029 إطار لتعزيز التعاون الاستراتيجي

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية تحويل التفاهمات السياسية والاقتصادية بين الدول إلى نتائج عملية ومشروعات مستدامة، مشيرًا إلى ترحيب مصر بخطة عمل الشراكة الروسية الأفريقية للفترة من 2027 إلى 2029، باعتبارها إطارًا لتعزيز الشراكة الاستراتيجية وتطوير مجالات التعاون المشترك.

أهداف التعاون بين الدول

وقال الرئيس السيسي، خلال كلمته بالقمة الروسية الأفريقية الثالثة، إن تحقيق أهداف التعاون بين الدول يتطلب القدرة على ترجمة التفاهمات السياسية والاقتصادية إلى خطوات عملية ومشروعات مستدامة، بما ينعكس إيجابيًا على حياة الشعوب ويدعم مسارات التنمية.

وأضاف أن خطة عمل الشراكة للفترة 2027-2029 تمثل إطارًا مهمًا لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين روسيا والدول الأفريقية، وتطوير مجالات التعاون المشترك بما يخدم المصالح المتبادلة ويدعم تطلعات الشعوب الأفريقية نحو مستقبل أكثر أمنًا وازدهارًا.

وفي ختام كلمته، جدد الرئيس السيسي الشكر للرئيس الروسي فلاديمير بوتين ولروسيا الاتحادية على استضافة القمة، متمنيًا النجاح والتوفيق لأعمالها، وأن تسهم نتائجها في تحقيق تطلعات الشعوب نحو مستقبل أكثر أمنًا وعدالة وازدهارًا.