الرئيس السيسي يؤكد أهمية التنسيق المشترك مع روسيا لتنفيذ مشروع الضبعة وفقًا للأطر الزمنية المحددة

أكد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أهمية التنسيق المشترك مع روسيا لتنفيذ مشروع الضبعة للطاقة النووية وفقًا للأطر الزمنية المحددة، معرباً عن تقدير مصر لأهمية المشروع، وما تحقق من تقدم ملموس في تنفيذه بمختلف مراحله.

جاء ذلك خلال استقبال السيد الرئيس ، بالعاصمة الروسية موسكو، السيد أليكسي ليخاتشوف، المدير العام للوكالة الحكومية الروسية للطاقة النووية (روس أتوم)، وذلك على هامش مشاركته في أعمال القمة الروسية – الإفريقية الثالثة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، بأن السيد الرئيس استهل اللقاء بالإعراب عن التقدير للتعاون مع شركة "روس أتوم" لإنشاء محطة الضبعة للطاقة النووية، مؤكداً أهمية هذا المشروع، الذي يأتي في إطار حرص مصر على زيادة إنتاج الطاقة المتجددة لرفع مساهمتها في إجمالي مزيج الطاقة، وبما يلبي احتياجات الدولة المصرية من الكهرباء والطاقة.

وذكر السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن السيد أليكسي ليخاتشوف أعرب، من جانبه، عن تقديره العميق للتعاون مع مصر في مجال إنشاء محطة الطاقة النووية بالضبعة، وللدعم الذي تلقاه الشركة في هذا الصدد، مؤكداً حرص الشركة على بذل أقصى ما لديها من جهد لتنفيذ المشروع على الوجه الأكمل، مستعرضاً الموقف التنفيذي للمشروع، وما تم إنجازه في مختلف مراحل التنفيذ حتى الآن.