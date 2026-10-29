الرئيس السيسي: المياه العابرة للحدود يجب أن تكون جسرًا للتعاون والتفاهم بين الشعوب لا سببًا للنزاع

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن المياه العابرة للحدود يجب أن تكون جسرًا للتعاون والتفاهم بين الشعوب، وليس سببًا للتوتر أو النزاع، مشددًا على أهمية تعزيز التعاون في حوكمة الأنهار العابرة للحدود وفقًا لقواعد القانون الدولي.

الأنهار العابرة للحدود يجب أن تستند إلى قواعد القانون الدولي

وقال الرئيس السيسي، خلال كلمته بالقمة الروسية الأفريقية الثالثة، إن إدارة الأنهار العابرة للحدود يجب أن تستند إلى قواعد القانون الدولي، وفي مقدمتها مبدأ عدم الإضرار، والإخطار المسبق، والتشاور والتوافق، بما يسهم في تعزيز التعاون بين الدول وتحقيق المصالح المشتركة لشعوبها.

وأضاف أن هذه المبادئ تمثل السياسة المصرية المستقرة في التعامل مع الأشقاء في حوض نهر النيل، مؤكدًا أهمية الالتزام بقواعد التعاون والتفاهم في إدارة الموارد المائية المشتركة، بما يحول دون نشوب التوترات والنزاعات.

تعزيز التعاون بين الدول الأفريقية ودعم مسارات التنمية والاستقرار

وأشار الرئيس السيسي إلى أن هذا النهج يأتي في إطار رؤية أفريقيا، التي تستهدف تعزيز التعاون بين الدول الأفريقية ودعم مسارات التنمية والاستقرار، بما يحقق تطلعات الشعوب نحو مستقبل أفضل.