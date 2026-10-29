مدبولي من السويس: حجم الجهد طوال الـ12 عاما الماضية كبير جدا.. ونواجه تحديات كثيرة

وجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء التهنئة لمواطني اهل السويس باليوم الوطني للمحافظة مشيرا إلى أن أهالي محافظة السويس من البواسل في حرب أكتوبر المجيدة .

وأضاف رئيس الوزراء خلال لقائه بعدد من طلاب جامعة السويس أنه يتفقد عدد من المشروعات ويفتتح عدد اخر بالمحافظة لافتا انه سعيد بافتتاح مستشفي السويس الجامعي لإضافة خدمة طبية بالمحافظة لتقديم الخدمات الطبية للاهالي بدل من توجه للقاهرة لتلقي العلاج .

وأشار إلي أن حجم الجهد الذي بذل في الـ ١٢ عام الماضية كبير جدا وحل الكثير من التراكمات التي كانت منذ عقود، مؤكدا أنه يوجد تحديات كثيرة تعمل الدولة لحلها في الفترة المقبلة .