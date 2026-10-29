الرئيس السيسي يستعرض المحاور الـ 5 للرؤية المصرية لتنمية إفريقيا

قال الرئيس السيسي خلال كلمته في للقمة الروسية – الأفريقية الثالثة إن مصر تنظر إلى الشراكة الروسية الأفريقية، باعتبارها إطارًا لتوسيع آفاق التعاون الدولي، بما يتيح لاقتصادات قارتنا الأفريقية، الانتقال من تصدير المواد الخام، إلى بناء قواعد إنتاجية متنوعة.

وأضاف الرئيس السيسي: وفى هذا الصدد؛ يجسد التعاون بين مصر وروسيا، نموذجًا ناجحًا للتعاون بين روسيا والقارة الأفريقية إذ تمثل الشراكة الاستراتيجية الشاملة المصرية الروسية، ومشروعاتها الكبرى، وفي مقدمتها محطة الضبعة للطاقة النووية، ومشروع المنطقة الصناعية الروسية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، قاعدة يمكن البناء عليها، لتوسيع التعاون في مجالات الطاقة والصناعة والاستثمار في مصر والقارة الأفريقية.

من هذا المنطلق، ترتكز الرؤية المصرية للتنمية فى إفريقيا على المحاور الخمسة الآتية:



أولاً: دعم إقامة الممرات الإستراتيجية والمناطق اللوجستية.

ثانياً: زيادة التجارة البينية الإفريقية.

ثالثاً: تعزيز التعاون فى مجال الطاقة والربط الكهربائى.

رابعاً: تحقيق الأمن المائى والغذائى، ودعم التنمية الزراعية.

خامساً: تعزيز التعاون فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعى.

وشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، في أعمال القمة الروسية – الأفريقية الثالثة، المُنعقدة بالعاصمة الروسية "موسكو".

وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس الروسي فيلاديمير بوتين، استقبل الرئيس بقصر الكرملين لدى وصوله، حيث تم التقاط صورة تذكارية جماعية لرؤساء وفود الدول المشاركة في أعمال القمة.