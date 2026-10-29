مواعيد مباريات اليوم الخميس 29 أكتوبر 2026.. الأهلي يواجه مودرن سبورت والنصر يصطدم بالخلود

تشهد ملاعب العالم اليوم الخميس 29 أكتوبر 2026 مجموعة من المواجهات القوية في مختلف البطولات المحلية والأوروبية والعربية تتصدرها مباراة النصر أمام الخلود في الدوري السعودي وسط ترقب جماهيري لظهور النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى جانب مواجهة الأهلي ومودرن سبورت في الدوري المصري الممتاز.

وتتجه الأنظار أيضا إلى لقاء بيراميدز ووادي دجلة في الدوري المصري فيما تشهد الملاعب الإيطالية مواجهة مرتقبة تجمع فيورنتينا وأتالانتا بينما يلتقي إيفرتون مع نيوكاسل في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة

الخليج ضد الحزم – الساعة 5:35 مساء – قناة Thmanyah.

النصر ضد الخلود – الساعة 9 مساء – قناة Thmanyah.

الرياض ضد القادسية – الساعة 9 مساء – قناة Thmanyah.

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

فروسينوني ضد ليتشي – الساعة 8:30 مساء.

فيورنتينا ضد أتالانتا – الساعة 10:45 مساء.

مواعيد مباريات كأس رابطة المحترفين الإنجليزية

إيفرتون ضد نيوكاسل – الساعة 10:45 مساء.

مواعيد مباريات الدوري المصري

سبورت ضد الأهلي – الساعة 5 مساء.

بيراميدز ضد وادي دجلة – الساعة 8 مساء.

وتحظى مواجهات اليوم باهتمام جماهيري كبير خاصة مع سعي الأهلي وبيراميدز لتحقيق نتائج إيجابية في الدوري المصري، بينما يتطلع النصر لمواصلة عروضه القوية في الدوري السعودي بقيادة رونالدو.