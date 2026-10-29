وزير الري يقدم الجوائز للفائزين في مسابقة شباب المبتكرين في مجال المياه

شهد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، تقديم الجوائز للفائزين في مسابقة «شباب المبتكرين في مجال المياه بين طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا في مصر (STEM)»، وذلك ضمن فعاليات أسبوع القاهرة التاسع للمياه.

وأعرب الدكتور سويلم عن سعادته بالمستوى المتميز للأبحاث العلمية والمشروعات الابتكارية المقدمة للمسابقة، وما عكسته من أفكار واعدة ورؤى مبتكرة للتعامل مع قضايا المياه، مؤكدًا أن هذا المستوى يعكس ما يمتلكه الطلاب من قدرات علمية وإبداعية تستحق الدعم والتشجيع.

وأكد أن تنظيم هذه المسابقة يأتي في إطار اهتمام وزارة الموارد المائية والري بدعم البحث العلمي والابتكار، وتشجيع الطلاب على الاهتمام بقضايا المياه والمشاركة في إيجاد حلول مبتكرة للتحديات المائية، بما يسهم في إعداد جيل قادر على القيام بدور فعال في إدارة الموارد المائية مستقبلًا، وتحقيق مستهدفات الجيل الثانى لمنظومة المياه 2.0.

وتقدم الدكتور سويلم بالتهنئة إلى جميع الطلاب المشاركين والفائزين، مؤكدًا أن الجميع فائزون في ظل ما شهدته المسابقة من مستوى علمي راقٍ ومتميز، كما أعرب عن تقديره للمدرسين الذين أسهموا في دعم الطلاب وتوجيههم وتشجيعهم على البحث والابتكار، مشيدًا بدورهم في تنمية قدرات الطلاب العلمية وتحفيزهم على تقديم أفكار ومشروعات مبتكرة في مجال المياه.

وأعرب الدكتور سويلم عن فخره بمشاركة أحد المتسابقين من خارج مصر، معتبرًا أن هذه المشاركة تمثل خطوة مهمة نحو انتقال المسابقة من المستوى المحلي إلى المستوى الدولي، وتفتح آفاقًا أوسع لتبادل الخبرات والأفكار المبتكرة بين الشباب، بما يعزز التعاون في مجال البحث العلمي والابتكار لمواجهة تحديات المياه.