تغيير شامل وسياسة جديدة.. شوبير يعلن كواليس استبعاد نجم الأهلي وتصعيد الرباعي الشاب

كشف أحمد شوبير، نجم الكرة المصرية السابق، عن تطورات قائمة النادي الأهلي وموقف بعض اللاعبين خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن إمام عاشور يعد أقرب اللاعبين للعودة إلى قائمة الأهلي، بينما يواجه محمد هاني أزمة في دخوله للقائمة بعد وجود رؤية جديدة داخل النادي، بعدما كان النادي متأكداً من تحديد هاني لموقفه خلال الأيام الماضية ولكن لم يحدث.

وكتب أحمد شوبير عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»:

إمام عاشور أقرب اللاعبين للعودة إلى قائمة الأهلي، محمد هاني بقى فيه مشكلة في دخوله القائمة، فيه دلوقتي رؤية جديدة داخل الأهلي، النادي كان متأكد أن هاني هيجحدد خلال الكام يوم اللي فاتوا لكن محصلش.

و أضاف الأهلي بدأ سياسة الدفع بالشباب، فدخل الرباعي عمر سيد معوض ومحمد عبد الله ومحمود صلاح ومحمد رأفت. فيه تغيير شامل في سياسة النادي الأهلي الفترة المقبلة أيا كانت النتائج، اللاعب اللي هيتمرن وهيشد حيله، واللي هيمشي على سياسة النادي هيكون متواجد غير كده مش هيكون متواجد.»

وعلى جانب آخر يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مواجهة قوية ومثيرة أمام نظيره فريق مودرن سبورت، اليوم الخميس، على أرضية استاد القاهرة الدولي وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.



