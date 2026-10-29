بعد هجوم مسيّرات انتحارية.. غرق سفينة مستأجرة من شركة إسرائيلية في البحر الأسود

غرقت سفينة مستأجرة من قبل شركة ZIM Integrated Shipping Services الإسرائيلية الليلة الماضية بعد إصابتها بثلاث طائرات مسيّرة قبالة ساحل البحر الأسود في بلغاريا، وفقا لصحيفة تايمز أوف إسرائيل اليوم الخميس.



إنقاذ طاقم السفينة ونقله إلى فارنا



وقالت شركة زيم إن طاقم سفينة الحاويات، التي غادرت ميناء حيفا في طريقها إلى كونستانتا في رومانيا، تم إنقاذه وإجلاؤه بأمان، مؤكدة أنه تم إنقاذ جميع أفراد الطاقم الـ18، وهم 14 فلبينياً وأربعة أوكرانيين، بواسطة سفن تابعة للبحرية البلغارية وشرطة الحدود، ونُقلوا إلى مدينة فارنا الساحلية لإجراء فحوصات طبية.



وتُظهر لقطات نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي إحدى طائرات القارب المسيّر وهي تشق طريقها عبر الماء قبل أن تبدأ بالانعطاف نحو السفينة، فيما تظهر لقطات أخرى السفينة التي ترفع علم ليبيريا وهي تغرق.



فقدان 421 حاوية ومواد خطرة على متنها



وفُقدت جميع الحاويات الـ421 التي كانت تحمل بضائع ثمينة في البحر، وتشير التقارير إلى أن بعض الحاويات كانت تحمل مواد خطرة، مثل بطاريات الليثيوم أيون وسوائل قابلة للاشتعال.

وأفادت فرق البحرية البلغارية بعدم وجود أي علامات تلوث بعد أخذ عينات من عدة مواقع في المياه الإقليمية.



نقابة عمال زيم: ضرورة بقاء الشركة إسرائيلية



وقال أورين كاسبي، رئيس نقابة عمال شركة زيم: "في ظل المقاطعات والتهديدات الأمنية، وفي خضم عدم الاستقرار السياسي العالمي، من الضروري ضمان بقاء شركة زيم شركة إسرائيلية، لا يزال الكثير مجهولاً بشأن هذا الهجوم غير المألوف، وما زلنا في طور جمع التفاصيل".

وفي وقت سابق من هذا العام، وافقت شركة الشحن الألمانية العملاقة هاباج لويد على الاستحواذ على شركة زيم الإسرائيلية مقابل 4.2 مليار دولار، لكن الصفقة لا تزال خاضعة لموافقات الحكومة.