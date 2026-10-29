قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المركزي الأوروبي يثبت أسعار الفائدة ويحذر من تصاعد مخاطر التضخم
البنك المركزي يقرر رفع سعر الفائدة على الإيداع والإقراض
الشبكة هتدخل الشباب المحاكم.. الفضالي تطالب بتعديل بمشروع الأحوال الشخصية
الشوط الأول.. الأهلي يتقدم بهدف نظيف على مودرن سبورت بالدوري
الساعة 12:00 هترجع 11:00.. تأخير الساعة منتصف الليل لبدء التوقيت الشتوي رسميًا
مدبولي: لا يمكن حل تراكمات عقود من المشكلات خلال 10 أو 12 عامًا.. والتنمية تحتاج إلى الصبر واستمرار العمل
رئيس الوزراء: نواجه تحديات عالمية كبيرة.. وعلينا الحفاظ على استقرار الدولة في ظل الأزمات الراهنة
مدبولي للشباب من جامعة السويس: حافظوا على بلدكم.. وما حدث بعد 2011 كان شديد القسوة
وسط تحديات اقتصادية وسياسية متصاعدة.. استقالة كريستين لاجارد من رئاسة البنك المركزي الأوروبي
عمر الساعي يحرز الهدف الأول للأهلي في مرمى مودرن سبورت بالدوري
دون تغيير.. تفاصيل سعر الذهب قبل الفائدة وبعد ساعات من التعاملات المسائية الآن
رئيس الوزراء: تطوير التعليم ومواكبة الذكاء الاصطناعي ضرورة لتوفير فرص عمل جديدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بعد هجوم مسيّرات انتحارية.. غرق سفينة مستأجرة من شركة إسرائيلية في البحر الأسود

إنقاذ طاقم السفينة الغارقة في البحر الأسود
إنقاذ طاقم السفينة الغارقة في البحر الأسود
خاطر عبادة

غرقت سفينة مستأجرة من قبل شركة ZIM Integrated Shipping Services الإسرائيلية الليلة الماضية بعد إصابتها بثلاث طائرات مسيّرة قبالة ساحل البحر الأسود في بلغاريا، وفقا لصحيفة تايمز أوف إسرائيل اليوم الخميس.


إنقاذ طاقم السفينة ونقله إلى فارنا


وقالت شركة زيم إن طاقم سفينة الحاويات، التي غادرت ميناء حيفا في طريقها إلى كونستانتا في رومانيا، تم إنقاذه وإجلاؤه بأمان، مؤكدة أنه تم إنقاذ جميع أفراد الطاقم الـ18، وهم 14 فلبينياً وأربعة أوكرانيين، بواسطة سفن تابعة للبحرية البلغارية وشرطة الحدود، ونُقلوا إلى مدينة فارنا الساحلية لإجراء فحوصات طبية.


وتُظهر لقطات نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي إحدى طائرات القارب المسيّر وهي تشق طريقها عبر الماء قبل أن تبدأ بالانعطاف نحو السفينة، فيما تظهر لقطات أخرى السفينة التي ترفع علم ليبيريا وهي تغرق.


فقدان 421 حاوية ومواد خطرة على متنها


وفُقدت جميع الحاويات الـ421 التي كانت تحمل بضائع ثمينة في البحر، وتشير التقارير إلى أن بعض الحاويات كانت تحمل مواد خطرة، مثل بطاريات الليثيوم أيون وسوائل قابلة للاشتعال.
وأفادت فرق البحرية البلغارية بعدم وجود أي علامات تلوث بعد أخذ عينات من عدة مواقع في المياه الإقليمية.


نقابة عمال زيم: ضرورة بقاء الشركة إسرائيلية


وقال أورين كاسبي، رئيس نقابة عمال شركة زيم: "في ظل المقاطعات والتهديدات الأمنية، وفي خضم عدم الاستقرار السياسي العالمي، من الضروري ضمان بقاء شركة زيم شركة إسرائيلية، لا يزال الكثير مجهولاً بشأن هذا الهجوم غير المألوف، وما زلنا في طور جمع التفاصيل".

وفي وقت سابق من هذا العام، وافقت شركة الشحن الألمانية العملاقة هاباج لويد على الاستحواذ على شركة زيم الإسرائيلية مقابل 4.2 مليار دولار، لكن الصفقة لا تزال خاضعة لموافقات الحكومة.

غرق سفينة في البحر الأسود سفينة إسرائيلية رومانيا مسيرة انتحارية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إضراب في مدرسة خاصة بالمعادي

إضراب عن العمل بمدرسة خاصة بالمعادي بسبب ضعف مرتبات المعلمين

الجريدة الرسمية

إسقاط الجنسية المصرية أحد مواليد أسيوط لإقامته خارج البلاد وانضمامه لهيئة أجنبية

مشغولات ذهبية

سعر الذهب اليوم الخميس .. كم وصل عيار 21 الآن؟

رئيس الوزراء

مدبولي: تخفيض أعداد المقبولين في كليات طب الأسنان والصيدلة مقابل زيادة كليات الطب البشري

الدولار

هل يصل إلى 64.36 جنيه؟.. مفاجأة في أسعار الدولار مقابل الجنيه

نادر السيد

لن أتنازل عن حقوقي.. نادر السيد يخرج عن صمته بشأن أزمة أتشيمبونج مع الزمالك

الإنذار المبكر في نجران والمنطقة الشرقية بالسعودية

الإنذار المبكر في نجران والمنطقة الشرقية بالسعودية وسط مخاوف أمنية

امام عاشور

إمام عاشور: الجميع يقف ضدي.. والرد سيكون داخل الملعب

ترشيحاتنا

فاروق جعفر

ملك النص يحتفل بعيد ميلاده الـ74.. أهداف وبطولات صنعت أسطورة فاروق جعفر مع الزمالك

نصيحة من ChatGPT تنتهي بالموت.. مأساة فتاة صينية تفتح ملف مخاطر الذكاء الاصطناعي

نصيحة من ChatGPT تنتهي بالموت.. مأساة فتاة صينية تفتح ملف مخاطر الذكاء الاصطناعي

انتخابات إسرائيل تفتح باب الاحتمالات.. من يشكل الحكومة المقبلة؟

انتخابات إسرائيل تفتح باب الاحتمالات.. من يشكل الحكومة المقبلة؟

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول النودلز سريعة التحضير؟.. خبراء يكشفون مفاجأة

هل تناول النودلز سريعة التحضير مضر بالصحة؟
هل تناول النودلز سريعة التحضير مضر بالصحة؟
هل تناول النودلز سريعة التحضير مضر بالصحة؟

10 دقائق تمارين يوميًا تجلب النوم بعمق.. اعرف أفضل الحركات لمحاربة الأرق

كيف تساعد الرياضة على النوم العميق؟
كيف تساعد الرياضة على النوم العميق؟
كيف تساعد الرياضة على النوم العميق؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام يكتب: حين يكبر الآباء.. من يرعى الذين رعونا؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: كيف تنتهي العوالم؟.. حين تقرأ الآلة مكتبة الحجر!

محمد سعيد حامد

محمد سعيد حميد يكتب: قصيدة "ماردُ الملح"

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: من الدراما إلى الواقع.. هل أصبحت هواتفنا تحت المراقبة؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل تستطيع المرأة أن تحب رجلًا لا تحتاج إليه؟

المزيد