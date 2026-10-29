بوتين يروي موقفاً مع مبارك خلال قمة روسيا-أفريقيا: قال لي القرآن والإنجيل شيء واحد

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إن الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك كان يعرف جيدا قصص الإنجيل، مشيرا إلى أن ذلك أدهشه كثيرا.

وقال بوتين، وهو يجلس بجانب الرئيس عبد الفتاح السيسي وعدد من الرؤساء الأفارقة خلال قمة "روسيا-أفريقيا" التي تعقد في موسكو:"بالأمس وبينما كنا في حفل استقبال، أشرت لصديقي الرئيس السيسي، إلى أننا جلسنا وتناولنا الطعام قبل سنوات طويلة في هذه القاعة ذاتها، وهي قاعة مخصصة للمناسبات الرسمية، كنت حينها أستضيف الرئيس المصري الأسبق مبارك، وحين نظر الرئيس مبارك إلى جدران القاعة، التي كنا نجلس فيها بالأمس، بدأ يشرح لي كل شيء، من منظور موضوعات مستمدة من الكتاب المقدس، لقد فوجئت للغاية، لأنني بصراحة لا أعرف الكثير عن هذا الأمر بنفسي ، فسألته يا سيادة الرئيس، كيف استطعت معرفة ذلك وأنت رجل يمارس شعائر الإسلام، كيف أصبحت على دراية واسعة بكل هذا، فأجابني: بالنسبة لنا الأمر سيّان.. سواء كان القرأن أو الكتاب المقدس، فكلاهما في الواقع شيء واحد".

وأضاف بوتين، عن الرئيس الأسبق مبارك “لقد شرح لي كل شيء بتفصيل دقيق، إنه لأمر مذهل”.

Former Egyptian President Hosni Mubarak surprised President Putin years ago with his knowledge of biblical stories, he recalled https://t.co/fSe2ywBeBG — Sputnik (@SputnikInt) October 29, 2026

والتقى الرئيس الأسبق حسني مبارك بالرئيس الروسي بوتين عدة مرات خلال فترة رئاستهما، بما في ذلك قمة تاريخية في القاهرة عام 2005 واجتماعات في موسكو.



وتعقد قمة "روسيا - أفريقيا" الثالثة والمنتدى الاقتصادي والإنساني في موسكو، يومي 28 و29 أكتوبر الجاري، وتهدف إلى الارتقاء بمستوى الشراكة المتبادلة المنفعة إلى آفاق جديدة، بما يلبي تحديات القرن الحادي والعشرين.

كما تهدف القمة إلى تعزيز التعاون الشامل والعادل بين روسيا والدول الأفريقية في جميع المجالات: السياسة، والأمن، والاقتصاد، والعلوم، والتكنولوجيا، والثقافة، والشؤون الإنسانية.

بوتين يمازح السيسي

وأظهرت لقطات مصورة من قمة "روسيا-أفريقيا" الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وهو يمازح الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال التقاط صورة جماعية لرؤساء الوفود المشاركة في القمة.

وظهر الرئيسان إلى جانب عدد من قادة الوفود المشاركة، وسط أجواء رسمية وودية تجمع المسؤولين الروس والأفارقة في إطار القمة التي تهدف إلى تعزيز التعاون والشراكة بين روسيا والدول الأفريقية.

📹صورة جماعية لرؤساء الوفود المشاركة في قمة "روسيا-أفريقيا" https://t.co/15nHpn8aXO — Sputnik Arabic (@sputnik_ar) October 29, 2026

السيسي: القمة تمثل رؤية تنفيذية أكثر طموحا لمستقبل الشراكة



من جانبه، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن التعاون بين مصر وروسيا يمثل نموذجا للشراكة الروسية الأفريقية، مشددًا على أن محطة الضبعة النووية والمنطقة الروسية في قناة السويس نماذج للتعاون الناجح مع روسيا.



وقال السيسي، في كلمته خلال قمة "روسيا- أفريقيا" في موسكو، إن القمة تمثل رؤية تنفيذية أكثر طموحا لمستقبل الشراكة، مشيرًا إلى استهداف بناء قواعد إنتاجية متنوعة في القارة الأفريقية، وتعزيز التعاون في مجالات الطاقة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي والإنتاج الزراعي.



وشدّد الرئيس على أن أمن أفريقيا واستقرارها يمثلان شرطا أساسيا لتحقيق تطلعات شعوبها، داعيًا إلى توحيد الجهود لإنهاء الحرب في السودان، ومؤكدًا رفض مصر القاطع لأي تهديد يمس وحدة السودان ومرحبا بالحوار.