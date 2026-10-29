الحبس سنة للمتهم في وفاة شابين بحادث تصادم على كورنيش الإسكندرية

قضت محكمة جنح الرمل أول بالإسكندرية، بحبس المتهم في قضية وفاة الشابين رامي سامح المعتصم بالله وبلال حمدي، لمدة سنة مع الشغل والنفاذ، على خلفية حادث تصادم سيارة ملاكي بدراجة نارية بمنطقة سان ستيفانو على كورنيش الإسكندرية.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بلاغًا بوقوع حادث تصادم بطريق الجيش، بالقرب من فندق 26 يوليو بمنطقة سان ستيفانو، بدائرة قسم شرطة الرمل أول، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وأسفر الحادث عن إصابة عدد من الشباب، من بينهم رامي سامح المعتصم بالله وصديقه بلال حمدي، اللذان ظلا بالمستشفى عدة أيام في محاولة لإنقاذهما، قبل أن تتدهور حالتهما الصحية ويفارقا الحياة متأثرين بإصاباتهما، فيما استمر شاب ثالث في تلقي العلاج، وفقًا لما أعلنته الأسرة.

وكانت أسرة رامي قد طالبت بكشف ملابسات الحادث، وفحص تسجيلات كاميرات المراقبة الموجودة بمحيط موقع التصادم، للوقوف على تفاصيل الواقعة والتحقق مما جرى عقب الحادث، وتحديد المسؤوليات القانونية.

وحُرر عن الواقعة المحضر رقم 10948 لسنة 2026 جنح الرمل أول، وتولت النيابة العامة التحقيقات بشأن أسباب التصادم وملابساته، قبل أن تنظر المحكمة القضية وتصدر حكمها بحبس المتهم سنة مع الشغل والنفاذ.