قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولي: ندرك حجم الأعباء الاقتصادية على المواطنين وحقهم الطبيعي في تحسن أوضاعهم المعيشية
الري: تعزيز التعاون مع البنك الدولي لدعم المشروعات الوطنية وتحقيق الأمن المائي
أسعار الذهب اليوم الخميس في مصر.. عيار 21 عند 6380 جنيهًا والجنيه الذهب يتخطى 51 ألفًا
انتهى زمن "الحكومة تكلفني وأقعد".. رسائل حاسمة من مدبولي حول ملف التكليف
برلماني: القمة الروسية الإفريقية تفتح آفاقًا جديدة لدعم الصناعة الوطنية وتعزيز التعاون الاقتصادي
مدبولي يفتتح مصنع إنتاج وتجميع الطلمبات الرقمية بمحطات الوقود وعدادات الغاز الذكية
الأهلي يُخطّط لضم 3 مدافعين في يناير حال رحيل ياسر إبراهيم
مدبولي: طموح المصريين في رؤية بلدهم بمصاف الدول المتقدمة حق أصيل
اعرف درجات الحرارة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس الأيام المقبلة
حافظوا على بلدكم.. مدبولي لشباب السويس: بلدنا لو حصل لها حاجة لا قدر الله ممكن ما تقومش تاني
البدوي: الوفد لن يستجدي مقاعد البرلمان من أحد
تحرك برلماني لرفض تحميل المواطنين تكلفة استبدال عدادات الكهرباء «أسكرا»
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

إصابة 4 أشخاص في تصادم سيارة ملاكي ودراجة نارية بطريق أسيوط الغربي

أرشيفية
أرشيفية
محمد شراط

أُصيب 4 أشخاص في حادث تصادم سيارة ملاكي مع دراجة نارية بطريق أسيوط الغربي بمحافظة الفيوم بالقرب من كمين الروس وكافيتريا الأسيوطي حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى الواسطى بمحافظة بني سويف لتلقي العلاج اللازم.


بلاغ بوقوع الحادث

تلقت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي ودراجة نارية بطريق أسيوط الغربي بالقرب من كمين الروس وكافيتريا الأسيوطي وعلى الفور جرى إخطار الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة والتعامل مع الحادث.


تحرك الشرطة وسيارات الإسعاف

وعقب تلقي البلاغ انتقلت قوة من الشرطة إلى موقع الحادث كما توجهت سيارات الإسعاف إلى مكان التصادم لتقديم الإسعافات الأولية للمصابين والعمل على نقلهم إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة وأسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص نتيجة التصادم بين السيارة الملاكي والدراجة النارية فيما جرى نقل المصابين إلى مستشفى الواسطى بمحافظة بني سويف لتلقي العلاج اللازم ومتابعة حالتهم الصحية.


نقل المصابين إلى مستشفى الواسطى

وجاء نقل المصابين إلى مستشفى الواسطى في إطار التعامل مع تداعيات الحادث وتقديم الرعاية الطبية لهم عقب وقوع التصادم بطريق أسيوط الغربي في المنطقة القريبة من كمين الروس وكافيتريا الأسيوطي وتواصل الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الواقعة للوقوف على ملابسات الحادث.

الداخلية حادث تصادم الفيوم الأجهزة الأمنية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إضراب في مدرسة خاصة بالمعادي

إضراب عن العمل بمدرسة خاصة بالمعادي بسبب ضعف مرتبات المعلمين

أسعار الدواجن

بعد ارتفاع الأعلاف.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس بالأسواق

الجريدة الرسمية

إسقاط الجنسية المصرية أحد مواليد أسيوط لإقامته خارج البلاد وانضمامه لهيئة أجنبية

مشغولات ذهبية

سعر الذهب اليوم الخميس .. كم وصل عيار 21 الآن؟

حالة الطقس

أمواج تصل لـ 3 أمتار وأتربة.. تحذير من الأرصاد بشأن طقس الخميس وأماكن الأمطار

الدولار

هل يصل إلى 64.36 جنيه؟.. مفاجأة في أسعار الدولار مقابل الجنيه

نادر السيد

لن أتنازل عن حقوقي.. نادر السيد يخرج عن صمته بشأن أزمة أتشيمبونج مع الزمالك

الاهلي

الأهلي ينهي اتفاقه مع علي حمدي ويتبقى التفاوض مع البنك

ترشيحاتنا

مكتبة الإسكندرية

ريم بسيوني تناقش رواية كوم النور بمكتبة الإسكندرية

صورة موضوعية

تغيير نشاط عقار وتوصيل مرافق وإنارة.. رئيس مدينة الغردقة يبحث مطالب 9 مواطنين

صورة موضوعية

220 تظلمًا لتقنين البناء على أملاك الدولة بالبحر الأحمر.. اللجنة تنتهي من فحص 27 طلبًا

بالصور

أسهل طريقة لـ القلقاس بالسلق من أشهر الأكلات المصرية التقليدية

اسهل طريقة لـ القلقاس بالسلق من أشهر الأكلات المصرية التقليدية
اسهل طريقة لـ القلقاس بالسلق من أشهر الأكلات المصرية التقليدية
اسهل طريقة لـ القلقاس بالسلق من أشهر الأكلات المصرية التقليدية

أعراض الفيروسات التنفسية.. 7 علامات تكشف الإصابة ومتى تصبح الحالة خطرا؟

أعراض الفيروسات التنفسية..7 علامات تكشف الاصابة ومتى تصبح الحالة خطر؟
أعراض الفيروسات التنفسية..7 علامات تكشف الاصابة ومتى تصبح الحالة خطر؟
أعراض الفيروسات التنفسية..7 علامات تكشف الاصابة ومتى تصبح الحالة خطر؟

تويوتا تستعد لمواجهة الثلوج بخمس سيارات معدلة بجنازير ضخمة

سنو هانتر Snowhunter
سنو هانتر Snowhunter
سنو هانتر Snowhunter

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام يكتب: حين يكبر الآباء.. من يرعى الذين رعونا؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: كيف تنتهي العوالم؟.. حين تقرأ الآلة مكتبة الحجر!

محمد سعيد حامد

محمد سعيد حميد يكتب: قصيدة "ماردُ الملح"

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: من الدراما إلى الواقع.. هل أصبحت هواتفنا تحت المراقبة؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل تستطيع المرأة أن تحب رجلًا لا تحتاج إليه؟

المزيد