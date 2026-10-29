إصابة 4 أشخاص في تصادم سيارة ملاكي ودراجة نارية بطريق أسيوط الغربي

أُصيب 4 أشخاص في حادث تصادم سيارة ملاكي مع دراجة نارية بطريق أسيوط الغربي بمحافظة الفيوم بالقرب من كمين الروس وكافيتريا الأسيوطي حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى الواسطى بمحافظة بني سويف لتلقي العلاج اللازم.



بلاغ بوقوع الحادث

تلقت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي ودراجة نارية بطريق أسيوط الغربي بالقرب من كمين الروس وكافيتريا الأسيوطي وعلى الفور جرى إخطار الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة والتعامل مع الحادث.



تحرك الشرطة وسيارات الإسعاف

وعقب تلقي البلاغ انتقلت قوة من الشرطة إلى موقع الحادث كما توجهت سيارات الإسعاف إلى مكان التصادم لتقديم الإسعافات الأولية للمصابين والعمل على نقلهم إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة وأسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص نتيجة التصادم بين السيارة الملاكي والدراجة النارية فيما جرى نقل المصابين إلى مستشفى الواسطى بمحافظة بني سويف لتلقي العلاج اللازم ومتابعة حالتهم الصحية.



نقل المصابين إلى مستشفى الواسطى

وجاء نقل المصابين إلى مستشفى الواسطى في إطار التعامل مع تداعيات الحادث وتقديم الرعاية الطبية لهم عقب وقوع التصادم بطريق أسيوط الغربي في المنطقة القريبة من كمين الروس وكافيتريا الأسيوطي وتواصل الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الواقعة للوقوف على ملابسات الحادث.