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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ضربة دنيبرو.. زيلينسكي يطالب واشنطن وأوروبا برد حاسم على التصعيد الروسي

زيلينيسكي
زيلينيسكي
أمنية رشاد الجلوي

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الخميس، الولايات المتحدة والدول الأوروبية إلى اتخاذ خطوات وصفها بـ«العادلة والحاسمة» في مواجهة التصعيد الروسي، وذلك عقب هجوم بطائرة مسيرة روسية استهدف محطة للسكك الحديدية في مدينة دنيبرو، وأسفر عن مقتل 13 شخصًا على الأقل وإصابة 10 آخرين، وفقًا للسلطات الأوكرانية.

ووصف زيلينسكي الهجوم بأنه «مروع»، موضحًا أن الطائرة المسيرة استهدفت رصيفًا في المحطة كان يقف عليه قطار للضواحي وآخر لنقل الركاب، ما أدى إلى سقوط عدد من الضحايا.

وقال الرئيس الأوكراني، في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، نقلته وكالة «فرانس برس»، إن القوات الروسية هاجمت الرصيف أثناء وجود القطارين، مشيرًا إلى أن حصيلة القتلى بلغت 13 شخصًا حتى وقت إعلانه.

وشدد زيلينسكي على ضرورة تحرك واشنطن والعواصم الأوروبية لمواجهة ما وصفه بالتصعيد الروسي، مطالبًا باتخاذ إجراءات حاسمة ردًا على الهجوم الذي استهدف منشأة مدنية يستخدمها المسافرون.

من جانبها، أعلنت شركة السكك الحديدية الأوكرانية أن طائرة مسيرة روسية تعمل بمحرك نفاث أصابت رصيفًا كان يستعد عنده قطار للانطلاق من دنيبرو إلى مدينة زابوريجيا، موضحة أن أشخاصًا كانوا موجودين في الموقع رغم التحذيرات من ارتفاع مستوى الخطر.

وأضافت الشركة أن فرق الإنقاذ وصلت إلى مكان الهجوم للتعامل مع تداعياته، فيما أفادت وكالة «أسوشيتد برس»، نقلًا عن مسؤولين أوكرانيين، بإصابة 10 أشخاص جراء الضربة.

ويأتي الهجوم في ظل استمرار استهداف منشآت النقل والسكك الحديدية في أوكرانيا منذ اندلاع الحرب، إذ تعرضت قطارات وخطوط حيوية لضربات روسية سابقة، ما يزيد المخاطر التي تواجه حركة تنقل المدنيين داخل البلاد.

وفي 2 سبتمبر الماضي، أعلنت الشركة الأوكرانية المشغلة لشبكة السكك الحديدية أن طائرة مسيرة روسية أصابت منطقة بالقرب من قطار على خط أوديسا–دنيبرو، ما تسبب في أضرار بالقاطرة.

وذكرت الشركة، وفقًا لوكالة الأنباء الأوكرانية «أوكرينفورم»، أن الركاب وأفراد الطاقم تمكنوا من إخلاء القطار والابتعاد إلى مسافة آمنة قبل وقوع الضربة، مؤكدة عدم تسجيل إصابات في الحادث.

وتكتسب السكك الحديدية أهمية استراتيجية وإنسانية كبيرة في أوكرانيا، إذ تمثل وسيلة رئيسية لنقل السكان بين المدن وإجلاء المدنيين من المناطق المتضررة جراء القتال، خاصة مع استمرار إغلاق المجال الجوي الأوكراني أمام الطيران المدني، بحسب وكالة الاتحاد الأوروبي لسلامة الطيران.

وتعيد الضربة على محطة دنيبرو إلى الأذهان هجوم محطة كراماتورسك شرقي أوكرانيا في 8 أبريل 2022، عندما تعرضت المحطة لقصف بينما كان مدنيون ينتظرون قطارات الإجلاء من مناطق القتال.

وبحسب وزارة الداخلية الأوكرانية، أسفر هجوم كراماتورسك عن مقتل 61 شخصًا، بينهم 9 أطفال، وإصابة 121 آخرين، في واحدة من أبرز الهجمات التي استهدفت المدنيين خلال الحرب.

الرئيس الأوكراني فولديمير زيلينيسكي ضربة دنيبرو الولايات المتحدة الاتحاد الأوروبي

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