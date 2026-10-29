شوبير يشيد بجمهور الزمالك..ويؤكد: محدش يقدر يعمل اللي بيعمله معتمد جمال

أشاد الإعلامي أحمد شوبير بجماهير نادي الزمالك، مؤكدًا أنها تقدم دعمًا استثنائيًا للفريق خلال الفترة الأخيرة، كما أثنى على أداء اللاعبين وروحهم القتالية، ودور المدير الفني معتمد جمال في قيادة الفريق رغم محدودية الإمكانيات.

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وقال شوبير، خلال تصريحات إذاعية، إنه لن يتوقف عن الإشادة بجمهور الزمالك، بسبب المساندة الكبيرة التي يقدمها للفريق من المدرجات، مشيرًا إلى أن الجماهير صنعت حالة استثنائية من البهجة والتشجيع، وأصبحت مصدر دعم مهم للاعبين خلال المباريات.

وأضاف: «مش هزهق من الكلام والدعم والإشادة والانبهار بجمهور الزمالك، يعني الجمهور حتى من دعواته تبقى الكورة داخلة المرمى تخبط في العارضة، بتكلم جد مش بهزر»، في إشارة إلى الحماس الكبير الذي يظهره المشجعون وإيمانهم بقدرة فريقهم على تحقيق الفوز.

وأكد شوبير أن جماهير الزمالك تقدم نموذجًا مميزًا في المساندة، موضحًا أن الأجواء التي تصنعها في المدرجات تمنح اللاعبين دفعة معنوية كبيرة، وتساعدهم على مواصلة القتال حتى اللحظات الأخيرة من المباريات.

وتطرق الإعلامي إلى أداء لاعبي الزمالك، مشيدًا بالإصرار والروح القتالية التي يظهرونها داخل الملعب، مؤكدًا أن الفريق يمتلك رغبة واضحة في تحقيق الانتصارات وعدم الاستسلام حتى صافرة النهاية.

وأبرز شوبير دور معتمد جمال في قيادة الفريق، مشيرًا إلى أنه يعمل في ظل إمكانيات محدودة، ومع ذلك ينجح في التعامل مع الظروف المحيطة بالنادي، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من العناصر المتاحة أمامه.

وقال شوبير: «هنا بيجي دور معتمد جمال، ده راجل شغال بأقل أقل الإمكانيات، وكل شوية لا قاعد لا ماشي لا مدرب أجنبي»، منتقدًا حالة الجدل المستمرة بشأن مستقبله مع الفريق، وما إذا كان سيستمر في منصبه أم يرحل لصالح مدرب أجنبي.

واختتم شوبير إشادته بالتأكيد على تقديره لما يقدمه المدير الفني مع الزمالك، قائلًا: «والله ما في حد يقدر يعمل مع الزمالك قد اللي بيعمله معتمد جمال»، في رسالة دعم واضحة للمدرب، وإشادة بقدرته على قيادة الفريق في ظل التحديات التي يواجهها.

وتعكس تصريحات شوبير تقديرًا للدور الذي تلعبه جماهير الزمالك في دعم الفريق، إلى جانب الإشادة بالمجهود الفني الذي يبذله معتمد جمال والروح القتالية للاعبين، في ظل تطلعات الجماهير لمواصلة النتائج الإيجابية والمنافسة على البطولات.