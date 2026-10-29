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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

سويلم: مصر ترحب بمشاركة مبادرة حوض النيل في فعاليات أسبوع القاهرة للمياه

الدكتور هاني سويلم وزير الري والموارد المائية
الدكتور هاني سويلم وزير الري والموارد المائية
حنان توفيق

شارك الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، في جلسة «النيل.. فرص مشتركة»، التي نظمتها مبادرة حوض النيل ضمن فعاليات أسبوع القاهرة التاسع للمياه.

ورحب سويلم بمشاركة مبادرة حوض النيل وممثلي دول الحوض في فعاليات الأسبوع، مؤكدًا أهمية إتاحة الفرصة للحوار وتبادل الرؤى والخبرات بشأن سبل تعزيز التعاون في مجال الموارد المائية.

وأشار إلى الروابط التاريخية والمصالح المشتركة التي تجمع شعوب دول حوض النيل، مؤكدًا أن التعاون والتكامل بين دول الحوض يمثلان ركيزة أساسية لدعم الأمن المائي وتحقيق التنمية المستدامة، بما يلبي تطلعات شعوبها نحو الاستقرار والازدهار.

وأوضح سويلم أن حوض النيل يمتلك موارد وإمكانات كبيرة تتيح فرصًا واعدة للتنمية المشتركة، مشيرًا إلى أهمية تبادل الخبرات وتعزيز التعاون الفني والاستفادة من المزايا النسبية لدول الحوض.

وأكد حرص مصر على تعزيز الحوار البناء والتعاون القائم على الاحترام المتبادل وبناء الثقة والتوافق بين جميع دول الحوض، بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة ويدعم جهود التنمية لصالح شعوبها.

وممثلي دول الحوض مبادرة حوض النيل واعدة للتنمية المشتركة

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