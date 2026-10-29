قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أمطار وحرارة.. الأرصاد الجوية: طقس الجمعة متقلب وتحذير من الشبورة
القصة الكاملة لواقعة ضبط 9 أشخاص بينهم 3 سيدات استغلوا الأطفال في التسول بالقاهرة
فوز لا يخفي الأزمات.. الأهلي يتجاوز مودرن سبورت بهدف الساعي وشوبير ينقذ عموتة
ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة خلال سبتمبر مع تسارع الإنفاق الاستهلاكي
تراجع مفاجئ.. سعر الذهب الآن عيار 21 بعد قرار البنك المركزي
طالبة بطب الأسنان لمدبولي: مفيش تكليف.. ورئيس الوزراء يرد: هل يصح وجود 20 طبيبًا على كرسي واحد؟
إجراء عاجل من الشركة العربية المتحدة بعد اختراق إحدى شاشاتها الإعلانية
الأرصاد الجوية تحذر من نشاط الرياح وفرص لسقوط الأمطار على مناطق متفرقة
اللجنة المصرية في غزة: توزيع مليون رغيف يوميا بالقطاع.. ومصر سيرت قوافل تحمل الخيام
لم أعد أشعر بالفخر.. ممثلة إسرائيلية تنتقد الاحتلال وسياسات المستوطنين على الهواء
رئيس الوزراء يجيب عن أسئلة طلاب السويس.. التكليف الطبي ومستقبل الوظائف الحكومية في الصدارة
بهدف الساعي.. الأهلي يفوز على مودرن سبورت بالدوري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

القومي للمرأة يكرم كلية إعلام بني سويف لرصد صورة المرأة في دراما رمضان 2026

كلية الاعلام ببني سويف
كلية الاعلام ببني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

أعلن الدكتور طارق على ، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، تكريم المجلس القومي للمرأة كلية الإعلام تقديرًا لمشاركتها في أعمال رصد وتحليل صورة المرأة في الدراما والإعلام خلال شهر رمضان 2026، وذلك خلال احتفالية نظمها المجلس، من خلال لجنة الإعلام، بحضور المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس، لتكريم شركاء النجاح في أعمال المرصد.

وجاءت مشاركة الكلية تحت رعاية الدكتور ممدوح مكاوي، عميد كلية الإعلام، و الدكتورة أمنية عبدالرحمن، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبإشراف تنفيذي من الدكتورة يسرا عكوش، مدير وحدة متابعة الخريجين، والدكتورة رحاب الشريف، منسق وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالكلية.

وشارك في أعمال الرصد والتحليل كلٌّ من ندى الديب، المدرس المساعد بقسم العلاقات العامة،و تقى عبد الرحيم، المدرس المساعد بقسم الإذاعة والتلفزيون، إلى جانب الطلاب والطالبات: ضحى عبدالله عثمان، وجمانه محمد، وإستر إبراهيم، ومحمد نادي.

وشهدت الاحتفالية حضور الدكتورة سوزان القليني، عضوة المجلس ومقررة لجنة الإعلام والمتحدثة الرسمية باسمه، ونخبة من عمداء كليات الإعلام ورؤساء الأقسام والأساتذة والباحثين، وعضوات وأعضاء لجنة الإعلام، وممثلي الجامعات والأكاديميات والمعاهد المصرية، إلى جانب الفرق البحثية والشبابية المشاركة في أعمال المرصد، وعدد من الملهمات العربيات.

واكد رئيس الجامعة ان التكريم يعكس إسهام كلية الإعلام في خدمة قضايا المجتمع، وتوظيف الخبرات الأكاديمية والبحثية في متابعة المعالجات الإعلامية والدرامية لقضايا المرأة، ودعم الجهود الرامية إلى تقديم صورة منصفة تعبر عن أدوارها وإسهاماتها في مختلف المجالات.

واشار الدكتور ممدوح مكاوي إلى أن هذه المشاركة تأتى في إطار اهتمام الكلية بتعزيز التعاون مع المؤسسات الوطنية، وربط العمل الأكاديمي بالقضايا المجتمعية، وتنمية وعي الطلاب والباحثين بأهمية المسؤولية المهنية للإعلام في مواجهة الصور النمطية، ومناهضة العنف والتمييز ضد المرأة.

بني سويف اعلام بني سويف جامعة بني سويف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إضراب في مدرسة خاصة بالمعادي

إضراب عن العمل بمدرسة خاصة بالمعادي بسبب ضعف مرتبات المعلمين

الجريدة الرسمية

إسقاط الجنسية المصرية أحد مواليد أسيوط لإقامته خارج البلاد وانضمامه لهيئة أجنبية

مشغولات ذهبية

سعر الذهب اليوم الخميس .. كم وصل عيار 21 الآن؟

رئيس الوزراء

مدبولي: تخفيض أعداد المقبولين في كليات طب الأسنان والصيدلة مقابل زيادة كليات الطب البشري

سعر الدولار

بعد رفع الفائدة 1%.. سعر الدولار في البنوك الآن

الدولار

هل يصل إلى 64.36 جنيه؟.. مفاجأة في أسعار الدولار مقابل الجنيه

نادر السيد

لن أتنازل عن حقوقي.. نادر السيد يخرج عن صمته بشأن أزمة أتشيمبونج مع الزمالك

فلوس

البنك المركزي يقرر رفع سعر الفائدة على الإيداع والإقراض

ترشيحاتنا

البنك المركزي

لماذا رفع البنك المركزي سعر الفائدة وآخر اجراء منذ عامين..رحلة السياسيات النقدية في عامين

جانب من الحدث

5 شركات ألمانية تبحث توطين تكنولوجيا المياه في مصر

تراجع سعر الجنيه الذهب عقب إعلان البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة

بعد رفع الفائدة 100 نقطة أساس.. الجنيه الذهب يخسر 280 جنيه مرة واحدة

بالصور

طريقة عمل طاجن سجق بالخضار في الفرن.. وجبة غنية بالنكهات

طريقة عمل طاجن السجق بالخضار
طريقة عمل طاجن السجق بالخضار
طريقة عمل طاجن السجق بالخضار

ماذا يحدث لجسمك عند تناول النودلز سريعة التحضير؟.. خبراء يكشفون مفاجأة

هل تناول النودلز سريعة التحضير مضر بالصحة؟
هل تناول النودلز سريعة التحضير مضر بالصحة؟
هل تناول النودلز سريعة التحضير مضر بالصحة؟

10 دقائق تمارين يوميًا تجلب النوم بعمق.. اعرف أفضل الحركات لمحاربة الأرق

كيف تساعد الرياضة على النوم العميق؟
كيف تساعد الرياضة على النوم العميق؟
كيف تساعد الرياضة على النوم العميق؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام يكتب: حين يكبر الآباء.. من يرعى الذين رعونا؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: كيف تنتهي العوالم؟.. حين تقرأ الآلة مكتبة الحجر!

محمد سعيد حامد

محمد سعيد حميد يكتب: قصيدة "ماردُ الملح"

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: من الدراما إلى الواقع.. هل أصبحت هواتفنا تحت المراقبة؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل تستطيع المرأة أن تحب رجلًا لا تحتاج إليه؟

المزيد