القومي للمرأة يكرم كلية إعلام بني سويف لرصد صورة المرأة في دراما رمضان 2026

أعلن الدكتور طارق على ، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، تكريم المجلس القومي للمرأة كلية الإعلام تقديرًا لمشاركتها في أعمال رصد وتحليل صورة المرأة في الدراما والإعلام خلال شهر رمضان 2026، وذلك خلال احتفالية نظمها المجلس، من خلال لجنة الإعلام، بحضور المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس، لتكريم شركاء النجاح في أعمال المرصد.

وجاءت مشاركة الكلية تحت رعاية الدكتور ممدوح مكاوي، عميد كلية الإعلام، و الدكتورة أمنية عبدالرحمن، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبإشراف تنفيذي من الدكتورة يسرا عكوش، مدير وحدة متابعة الخريجين، والدكتورة رحاب الشريف، منسق وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالكلية.

وشارك في أعمال الرصد والتحليل كلٌّ من ندى الديب، المدرس المساعد بقسم العلاقات العامة،و تقى عبد الرحيم، المدرس المساعد بقسم الإذاعة والتلفزيون، إلى جانب الطلاب والطالبات: ضحى عبدالله عثمان، وجمانه محمد، وإستر إبراهيم، ومحمد نادي.

وشهدت الاحتفالية حضور الدكتورة سوزان القليني، عضوة المجلس ومقررة لجنة الإعلام والمتحدثة الرسمية باسمه، ونخبة من عمداء كليات الإعلام ورؤساء الأقسام والأساتذة والباحثين، وعضوات وأعضاء لجنة الإعلام، وممثلي الجامعات والأكاديميات والمعاهد المصرية، إلى جانب الفرق البحثية والشبابية المشاركة في أعمال المرصد، وعدد من الملهمات العربيات.

واكد رئيس الجامعة ان التكريم يعكس إسهام كلية الإعلام في خدمة قضايا المجتمع، وتوظيف الخبرات الأكاديمية والبحثية في متابعة المعالجات الإعلامية والدرامية لقضايا المرأة، ودعم الجهود الرامية إلى تقديم صورة منصفة تعبر عن أدوارها وإسهاماتها في مختلف المجالات.

واشار الدكتور ممدوح مكاوي إلى أن هذه المشاركة تأتى في إطار اهتمام الكلية بتعزيز التعاون مع المؤسسات الوطنية، وربط العمل الأكاديمي بالقضايا المجتمعية، وتنمية وعي الطلاب والباحثين بأهمية المسؤولية المهنية للإعلام في مواجهة الصور النمطية، ومناهضة العنف والتمييز ضد المرأة.