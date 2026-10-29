بني سويف تتسلم تحديث الحيز العمراني للمدينة العاصمة وعدد من القرى بمركزي إهناسيا وببا

عرضت الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالديوان العام بمحافظة بني سويف، تقريرا بآخر مستجدات الجهود التي قامت بها المحافظة في الفترة الماضية بالتنسيق مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني، أثمرت عن الانتهاء من اعتماد تحديث الحيز العمراني لمدينة بني سويف على مساحة 1981 فدانا، حيث تمثل مدينة بني سويف قيمة كبرى بصفتها عاصمة المحافظة ومركزا رئيسيا للسكان والخدمات والأنشطة الاقتصادية التي تخدم على مستوى المحافظة ككل.

يأتي ذلك في إطار متابعة اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف للجهود المبذولة في ملف تحديث الأحوزة العمرانية لمدن وقرى المحافظة نظرا لما يمثله هذا الملف من أهمية كبرى باعتباره من أولويات المحافظة والمواطنين على حد سواء.

يذكر أن آخر حيز تم اعتماده لمدينة بني سويف كان عام ٢٠٠٩ بمساحة ١٨٤٠ فدانا وهو ما يبرز أهمية هذا التحديث بهدف استيعاب كافة احتياجات المدينة الحالية والمستقبلية من السكن والخدمات والأنشطة وتحسين الصورة الجمالية للمدينة وإبراز قيمتها وهويتها وكذا الحفاظ على الرقعة الزراعية من الامتدادات العشوائية وتحقيق التنمية المتوازنة بين المدينة والتجمعات المحيطة وبما يتناسب مع خطة التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠.

من جانبه قال المهندس رامي رجب مدير الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة إن الهيئة العامة للتخطيط العمراني انتهت أيضا من اعتماد تحديث الأحوزة العمرانية لعدد من القرى بمحافظة بني سويف بواقع ١٣ قرية بمركز اهناسيا وهي: العووانة، قلة، شرهي، معصرة نعسان ، قاي، بني هاني ، كفر أبو شهبة ، بهنموه ، طما فيوم ، منشأة الحاج ، منشأة كساب ، منهرو ، نزلة شاويش وكذا عدد ٣ قري بمركز ببا وهي : بني مؤمنة ، بني عوض ، بني قاسم .

ويمثل أيضا تحديث الحيز العمراني لهذه القري ولباقي قري المحافظة أهمية بالغة خاصة وأنه لم يتم تحديث الأحوزة العمرانية لمعظم قري المحافظة منذ عام ٢٠٠٦، علي أن تقوم الهيئة بمتابعة إعداد وإعتماد المخططات الاستراتيجية للمدينة والقري وفقا للحيز المحدث وذلك للعمل وفق مقتضاه.

وعلى صعيد تحديث المخططات التفصيلية تم تكليف مركز استشارات البحوث والدراسات العمرانية بكلية التخطيط الاقليمي و العمراني لإعداد دراسة تحديث المخطط التفصيلي لعدد ٣٤ قرية بمركز بني سويف وذلك ضمن بروتوكول التعاون بين وزارة التنمية المحلية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة وتم بالفعل موافاة المركز بكافة البيانات والخرائط لتيسير مهمتهم .

من جهته كلف المحافظ الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة باستمرار التنسيق والمتابعة مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني بصفتها جهة الاختصاص للانتهاء من تحديث كافة الاحوزة العمرانية المعتمدة لمدن وقرى المحافظة وموافاة المحافظة بها تباعا خلال الفترة المقبلة.