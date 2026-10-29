محافظ بني سويف يكرم وكلاء الصحة والتضامن والسكان ومتطوعي مبادرة ألف قائد سكاني

كرّم اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، الدكتور هاني جميعه، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، والدكتورة مريم ثروت بشاي، منسق وحدة السكان بمديرية الصحة، إلى جانب عدد من وكلاء الوزارات ومنسقي العمل السكاني بالوحدات المحلية والمديريات الخدمية، ومتطوعي مبادرة «ألف قائد سكاني»، وفريق عمل وحدة السكان المركزية بديوان عام المحافظة، بقيادة الدكتور محمد البحيري، مدير الوحدة، وعضوية كل من: نيرة نبيل، مسؤول التخطيط، وهاجر حسين، مسؤول التنسيق والمتابعة، ونهلة حمدي، مسؤول الإحصاء، وهبة الله مصطفى، مسؤول التدريب، وسلمى عبد القادر، مسؤول الإعلام، وندا فتحي، مسؤول الجامعات؛ تقديرًا لجهودهم في دعم منظومة العمل السكاني والمساهمة في تنفيذ محاور البرنامج السكاني ومبادراته المختلفة.



جاء ذلك خلال فعاليات التدريب المتخصص الذي نفذته وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع المحافظة على مدار يومين، بحضور السيد بلال حبش، نائب المحافظ، والدكتورة فاطمة الزهراء جيل، مدير الإدارة المركزية للسكان بالوزارة.



ويأتي هذا التكريم تقديرًا للجهود المبذولة في تعزيز التنسيق والتكامل بين الجهات التنفيذية والشريكة، ودعم المبادرات السكانية، بما يسهم في مواجهة القضية السكانية وتحقيق المستهدفات السكانية والتنموية بالمحافظة.