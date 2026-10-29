قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الزراعة تُخصص رقم واتساب لأول مرة لتلقي شكاوى الأسمدة وكارت الفلاح
في اتصال هاتفي.. عبدالعاطي يبحث مع كبير مستشاري الرئيس الأمريكي التطورات الإقليمية
بعد تطعيم الحصبة الألمانية.. متى ترتفع حرارة الطفل والأعراض المتوقعة؟
أزمة إمام عاشور تدخل النفق المظلم في الأهلي| خاص
حسام حسن يتمسك برفض السفر إلى تركيا لإنهاء أزمة محمد صلاح| خاص
إغلاق عدة حواجز.. تصعيد إسرائيلي ميداني وعمليات هدم في الضفة الغربية
إسبانيا: تسجيلات صوتية تكشف تفاصيل الحوارات بين مركز التحكم والسائقين قبيل حادث القطار المميت
طلع 70 جنيهًا .. سعر الذهب في مصر قبل إعلان الفائدة
لو بتستخدم إنستا باي.. إليك سبب توقف الخدمة ورسائل الخطأ التي تظهر للمستخدمين
قطر تنفي تدخلها في الانتخابات الإسرائيلية: لن نكون كبش فداء لإخفاقات سياسيي إسرائيل
ضربة دنيبرو.. زيلينسكي يطالب واشنطن وأوروبا برد حاسم على التصعيد الروسي
لا تنس.. موعد العودة إلى التوقيت الشتوي في مصر وتأخير الساعة 60 دقيقة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بني سويف يكرم وكلاء الصحة والتضامن والسكان ومتطوعي مبادرة ألف قائد سكاني

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

كرّم اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، الدكتور هاني جميعه، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، والدكتورة مريم ثروت بشاي، منسق وحدة السكان بمديرية الصحة، إلى جانب عدد من وكلاء الوزارات ومنسقي العمل السكاني بالوحدات المحلية والمديريات الخدمية، ومتطوعي مبادرة «ألف قائد سكاني»، وفريق عمل وحدة السكان المركزية بديوان عام المحافظة، بقيادة الدكتور محمد البحيري، مدير الوحدة، وعضوية كل من: نيرة نبيل، مسؤول التخطيط، وهاجر حسين، مسؤول التنسيق والمتابعة، ونهلة حمدي، مسؤول الإحصاء، وهبة الله مصطفى، مسؤول التدريب، وسلمى عبد القادر، مسؤول الإعلام، وندا فتحي، مسؤول الجامعات؛ تقديرًا لجهودهم في دعم منظومة العمل السكاني والمساهمة في تنفيذ محاور البرنامج السكاني ومبادراته المختلفة.


جاء ذلك خلال فعاليات التدريب المتخصص الذي نفذته وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع المحافظة على مدار يومين، بحضور السيد بلال حبش، نائب المحافظ، والدكتورة فاطمة الزهراء جيل، مدير الإدارة المركزية للسكان بالوزارة.


ويأتي هذا التكريم تقديرًا للجهود المبذولة في تعزيز التنسيق والتكامل بين الجهات التنفيذية والشريكة، ودعم المبادرات السكانية، بما يسهم في مواجهة القضية السكانية وتحقيق المستهدفات السكانية والتنموية بالمحافظة.

بني سويف صحة بني سويفف تضامن بني سويف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إضراب في مدرسة خاصة بالمعادي

إضراب عن العمل بمدرسة خاصة بالمعادي بسبب ضعف مرتبات المعلمين

أسعار الدواجن

بعد ارتفاع الأعلاف.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس بالأسواق

الجريدة الرسمية

إسقاط الجنسية المصرية أحد مواليد أسيوط لإقامته خارج البلاد وانضمامه لهيئة أجنبية

مشغولات ذهبية

سعر الذهب اليوم الخميس .. كم وصل عيار 21 الآن؟

الدولار

هل يصل إلى 64.36 جنيه؟.. مفاجأة في أسعار الدولار مقابل الجنيه

حالة الطقس

أمواج تصل لـ 3 أمتار وأتربة.. تحذير من الأرصاد بشأن طقس الخميس وأماكن الأمطار

نادر السيد

لن أتنازل عن حقوقي.. نادر السيد يخرج عن صمته بشأن أزمة أتشيمبونج مع الزمالك

دعاء تفريج الهموم والكرب

دعاء تفريج الهموم والكرب مع قبل الفجر.. أدعية نبوية لراحة القلب وزوال الضيق

ترشيحاتنا

النائب الدكتور أشرف سعد سليمان

برلماني: مشاركة الرئيس السيسي بالقمة الروسية - الإفريقية تؤكد قوة مصر اقتصادياً وسياسياً

الرئيس السيسي وبوتين

برلماني: مصر تمتلك مقومات تؤهلها لتعزيز التواصل بين روسيا والدول الإفريقية

النائب محمد مظلوم، وكيل لجنة العلاقات الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ

برلماني: التنسيق بين مصر وروسيا يدعم المصالح المشتركة ومواجهة التحديات

بالصور

أسهل طريقة لـ القلقاس بالسلق من أشهر الأكلات المصرية التقليدية

اسهل طريقة لـ القلقاس بالسلق من أشهر الأكلات المصرية التقليدية
اسهل طريقة لـ القلقاس بالسلق من أشهر الأكلات المصرية التقليدية
اسهل طريقة لـ القلقاس بالسلق من أشهر الأكلات المصرية التقليدية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام يكتب: حين يكبر الآباء.. من يرعى الذين رعونا؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: كيف تنتهي العوالم؟.. حين تقرأ الآلة مكتبة الحجر!

محمد سعيد حامد

محمد سعيد حميد يكتب: قصيدة "ماردُ الملح"

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: من الدراما إلى الواقع.. هل أصبحت هواتفنا تحت المراقبة؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل تستطيع المرأة أن تحب رجلًا لا تحتاج إليه؟

المزيد