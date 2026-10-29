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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

صحة بني سويف تنظم دورة تدريبية مكثفة لـ30 ممرضة بأقسام الكلى الصناعي

صحة بني سويف
صحة بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

نظمت مديرية الشئون الصحية بمحافظة بني سويف دورة تدريبية متخصصة لأطقم التمريض العاملة بأقسام الكلى الصناعي، بمشاركة 30 ممرضة، وذلك خلال الفترة من 24 إلى 29 أكتوبر 2026، في إطار جهود المديرية للارتقاء بمستوى الأداء المهني والفني للكوادر التمريضية، وتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

جاءت الدورة تحت إشراف الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، ومتابعة الدكتورة مها حسن، مدير إدارة التمريض بالمديرية، فيما تولت نخبة من مفتشات إدارة التمريض وفريق تطوير الإدارة تنفيذ أعمال التدريب والشرح النظري والعملي.

وتضمنت الدورة عددًا من المحاور العلمية والتطبيقية المهمة، شملت شرح تشريح الجهاز البولي وأبرز الأمراض المرتبطة به، وآليات التسليم والتسلم بين أطقم التمريض، وبروتوكولات نقل الدم الآمن، إلى جانب أسس الرعاية التمريضية المتكاملة للمريض قبل وأثناء وبعد جلسات الغسيل الكلوي، وطرق التعامل مع المضاعفات والحالات الطارئة.

كما شمل البرنامج التدريبي التوعية بالتغذية الصحية المناسبة لمرضى الكلى، ومبادئ العلاج بالأكسجين، والتعريف بآليات عمل محطات معالجة المياه بوحدات الغسيل الكلوي، فضلًا عن التدريب العملي على استخدام جهاز الصدمات الكهربائية، وتنمية مهارات الاتصال والتواصل الفعال داخل بيئة العمل.

وشهدت فعاليات الدورة تنظيم ورش عمل تفاعلية لمناقشة أبرز التحديات والمواقف العملية التي تواجه أطقم التمريض خلال العمل اليومي، مع التدريب على سرعة اتخاذ القرار والتعامل الآمن مع الحالات الحرجة، بما يسهم في تعزيز كفاءة الأداء والالتزام بمعايير سلامة المرضى.

وأكدت المديرية أن تنظيم هذه البرامج التدريبية يأتي ضمن خطتها المستمرة لتطوير مهارات الفرق التمريضية ورفع كفاءتها الإكلينيكية، بما يدعم تقديم خدمات صحية آمنة ومتكاملة لمرضى الغسيل الكلوي بمختلف وحدات المحافظة.

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