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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

مخدرات بـ 208 ملايين جنيه.. مقـ.تل 5 عناصر إجرامية في تبادل إطلاق النار مع الشرطة

المتهمين
المتهمين
مصطفى الرماح

واصلت أجهزة وزارة الداخلية الضربات الاستباقية للبؤر الإجرامية جالبى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة.

 أكدت معلومات وتحريات قطاعى (الأمن العام - مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة) بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام بؤر إجرامية بنطاق عدد من المحافظات تضم (عناصر جنائية شديدة الخطورة) بجلب كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة تمهيداً للاتجار بها.


 

عقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهم بمشاركة قطاع الأمن المركزى، وأسفر التعامل عن مصرع (5 عناصر جنائية شديدة الخطورة - سبق اتهامهم والحكم عليهم بالسجن والسجن والمؤبد فى جنايات “قتل عمد - مخدرات – خطف - حريق عمد - سلاح بدون ترخيص - مقاومة سلطات”، بنطاق محافظتى "أسوان ، سوهاج"، وضبط باقى عناصر تلك البؤر، وضبط بحوزتهم (أكثر من 2 طن من المواد المخدرة المتنوعة – 103 قطع سلاح نارى متنوعة).

 وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بقرابة (208) ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.




 

وزارة الداخلية المواد المخدرة الأسلحة النارية

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