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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

صحة بني سويف: اعتماد وحدة طب أسرة كوم أبو خلاد وتجديد اعتماد 4 وحدات أخرى

صحة بني سويف
صحة بني سويف

أعلنت مديرية الصحة ببني سويف حصول وحدة طب أسرة كوم أبو خلاد التابعة لإدارة ناصر الصحية على الاعتماد المبدئي لأول مرة، وتجديد اعتماد 4 وحدات أخرى لطب الأسرة، هي وحدة قاي التابعة لإدارة إهناسيا الصحية، ووحدتا السلطاني والشريف التابعتان لإدارة ببا الصحية، ووحدة نزلة حنا التابعة لإدارة الفشن الصحية.

وأكد الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، أن الاعتماد المبدئي وتجديد اعتماد الوحدات الأربع يمثلان خطوة ضمن مسار تطوير خدمات الرعاية الصحية الأولية، من خلال تطبيق معايير الجودة وسلامة المرضى، والعمل على استيفاء المتطلبات المقررة للاعتماد، بما يدعم تنظيم العمل داخل المنشآت الصحية.

وأشار وكيل الوزارة إلى أهمية استمرار متابعة أداء الوحدات الصحية والالتزام بمعايير الجودة، والعمل على تطوير مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، موضحًا أن الحصول على الاعتماد لا ينفصل عن مواصلة العمل لتحسين الخدمة الصحية وضمان الالتزام بالمعايير المقررة.

ويأتي ذلك في إطار جهود وزارة الصحة والسكان، بقيادة الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، ودعم اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، لجهود تطوير المنظومة الصحية بالمحافظة.

ووجّه وكيل الوزارة الشكر للدكتور محمد قريبة، وكيل المديرية، والدكتورة دعاء سيد روبي، مديرة إدارة سلامة المرضى، لجهودهما في متابعة ملف الجودة والاعتماد، كما ثمّن جهود الدكتور طارق عباس، مدير الرعاية الأساسية، والدكتور أحمد أشرف، مساعد مدير الرعاية الأساسية، وفريق عمل الإدارة، وفرق سلامة المرضى والإشراف بالإدارات الصحية، وجميع الإدارات الفنية المشاركة.

كما وجّه الشكر لمديري الإدارات الصحية المعنية، وهم الدكتور محمد طارق، مدير إدارة إهناسيا الصحية، والدكتورة سلوى خليل، مديرة إدارة ببا الصحية، والدكتور محمد مسعود، مدير إدارة ناصر الصحية، والدكتور هاني عبد النبي، مدير إدارة الفشن الصحية، لجهودهم في متابعة الوحدات الصحية واستيفاء متطلبات الاعتماد.

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