محافظ بني سويف يزور مصابي حادث الطريق الشرقي القديم بالمستشفى الجامعي والتخصصي للاطمئنان عليهم

أجرى اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف،زيارة للمصابين في حادث تصادم سيارة نقل بأتوبيس على الطريق الشرقي القديم، بالمستشفى الجامعي والمستشفى التخصصي بمدينة بني سويف، للاطمئنان عليهم والوقوف على مستجدات حالتهم الصحية، والتأكد من توفير الرعاية الطبية اللازمة لهم، وطمأنة ذويهم إلى اتخاذ جميع الإجراءات المطلوبة لعلاج المصابين، في أعقاب الحادث الذي أسفر عن وفاة شخصين وإصابة آخرين.

واستهل المحافظ زيارته بالمستشفى الجامعي، حيث استمع إلى شرح من إدارة المستشفى بشأن الحالة الصحية للمصابين الذين جرى نقلهم إليها لإجراء التدخلات الجراحية اللازمة، واطلع على الإجراءات الطبية المتخذة لكل حالة، والتقى بذوي المصابين وطمأنهم إلى أن جميع الفحوصات والإجراءات الطبية اللازمة ستُجرى، وأن الأطقم الطبية لن تدخر جهدًا في تقديم الرعاية اللازمة لهم، موجهًا بمتابعة المصابين بصورة مستمرة والتعامل الفوري مع أي مستجدات تستدعي التدخل الطبي.

كما توجه المحافظ إلى مستشفى بني سويف التخصصي، للاطمئنان على باقي المصابين، والتقى بذويهم وطمأنهم إلى متابعة حالات أبنائهم وتوفير أوجه الرعاية الصحية اللازمة دون تقصير، مؤكدًا أن جميع الإجراءات الطبية المطلوبة ستُتخذ وفقًا لحالة كل مصاب، وموجهًا مسؤولي المستشفى بإبلاغه أولًا بأول بأي مستجدات تتعلق بالحالات الصحية للمصابين.

وأعرب المحافظ عن خالص عزائه لأسرتي المتوفين، داعيًا الله أن يتغمدهما بواسع رحمته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف قد تلقت إخطارًا بوقوع تصادم بين سيارة نقل وأتوبيس على الطريق الشرقي القديم، عند كمين المثلث، ما أسفر عن وفاة شخصين وإصابة البعض الأخر، وعلى الفور، دفع مرفق الإسعاف بسيارات لنقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج، فيما جرى نقل عدد من المصابين، من طلاب كليات جامعة بني سويف، إلى المستشفى الجامعي لإجراء التدخلات الجراحية اللازمة، وتباشر الجهات الأمنية وجهات التحقيق الإجراءات القانونية للوقوف على ملابسات الحادث.

رافق المحافظ خلال الزيارة : الدكتور هاني حامد عميد كلية الطب ،الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة، والدكتورة هبة عبد العظيم عضو مجلس النواب، والدكتور عماد البنا، مدير المستشفى الجامعي، والدكتورة إيمان البنا، نائب مدير مستشفى بني سويف التخصصي، والأستاذ أحمد دسوقي، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، والأستاذ محمد بكري، رئيس المدينة.