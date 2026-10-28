قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
معسكر نتنياهو يتقدم على تحالف آيزنكوت في الانتخابات الإسرائيلية بـ 53 مقعدا مقابل 48
وسط تقدم لنتنياهو.. زعيم اليسار الإسرائيلي: يجب العمل مع الأحزاب العربية
«سكن لكل المصريين 9».. الإسكان تمد فترة التقديم على وحدات الإيجار حتى هذا الموعد
وزيرا خارجية مصر وتركيا يتفقان على مواصلة جهود تجنيب المنطقة المزيد من الأزمات
أخبار خدمية| أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الأربعاء
مواجهات عربية قوية للزمالك وبيراميدز.. قرعة دوري أبطال أفريقيا بالكامل
ارتفاع جديد في أسعار الذهب.. وعيار 21 يقفز 115 جنيها للجرام
وزير المالية: أولويات لبرنامج التحول الاقتصادي يستند على دعم التصدير والقطاعات الانتاجية
الزمالك بالمجموعة الثانية من دوري أبطال أفريقيا مع يانج أفريكانز والأفريقي
مجلس جامعة الأزهر يشيد بمنتدى مصر.. ويثمن مبادرة الإمام الطيب بتشكيل لجنة وساطة لإنهاء الحروب في المنطقة
الحكومة تنظر تعويض القاطنين للمباني المتعارضة مع استكمال أعمال تطوير الطريق الدائري
الحكومة: تخصيص منهج دراسي لتناول مخاطر الممارسات السلبية لمواقع التواصل الاجتماعي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

بيت الزكاة يعيد بناء وتجهيز وتأثيث 19 منزلاً بإحدى قري بني سويف

بيت الزكاة والصدقات يعيد بناء وتجهيز وتأثيث 19 منزلاً بقرية «دير الحديد» ببني سويف
بيت الزكاة والصدقات يعيد بناء وتجهيز وتأثيث 19 منزلاً بقرية «دير الحديد» ببني سويف
إيمان طلعت

استقبل اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، وفد «بيت الزكاة والصدقات» للاتفاق على بدء العمل في إعادة بناء 19 منزلاً بقرية «دير الحديد» التابعة لمركز الفشن في أقصى جنوب المحافظة والممتدة بالضفة الشرقية لنهر النيل في أحضان الجبل، وذلك بعد تعرض القرية لانهيار صخري تسبب في هدم 19 منزلاً.

يشمل المشروع بناء وتجهيز المنازل وتأثيثها بالكامل بكافة الأجهزة الكهربائية اللازمة لتوفير حياة كريمة للسكان، وذلك ضمن أعمال برنامج «ستر وغطاء» لترميم وتأثيث منازل الأُسَر الأَوْلى بالرعاية.

أكد وفد «بيت الزكاة والصدقات» في اللقاء أن البرامج والمبادرات الميدانية تعمل على توجيه أموال الزكاة والصدقات في مصارفها الشرعية، التي يأتي في مقدمتها تقديم المساعدات للأُسَر الأكثر احتياجًا بكافة المحافظات؛ إيمانًا بقول الله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} [60 التوبة].

كما شهد اللقاء التنسيق لتنفيذ عدد من مبادرات البيت داخل المحافظة والتي تشمل:

برنامج «سند»: تقديم مساعدات مالية مباشرة للأُسَر الأكثر احتياجًا لمساعدتها على تحمل أعباء المعيشة.

برنامج «رحمة»: تقديم المساعدات للأيتام والمساهمة في دمجهم مجتمعيًّا وتلبية متطلباتهم المعيشية، مع العمل على توفير مصادر رزق مستدامة تضمن خروج أُسَرِهم من دائرة الفقر.

برنامج «فرحة»: المساهمة في تيسير زواج اليتيمات غير القادرات.

برنامج «إطعام»: توزيع العبوات الغذائية وكوبونات الشراء على المستحقين.

دعم حفظة القرآن: توزيع المصاحف والملابس على الطلاب والمُلتحقين بالكتاتيب.

وأشار البيان إلى بدء تنفيذ 300 وصلة مياه نقية للأُسَرِ الأَوْلى بالرعاية في مختلف قرى ونجوع المحافظة، ضمن أعمال برنامج سُقيا الماء.

حضر اللقاء كلٌّ من الشيخ عبد العليم أبو بكر، المتحدث الرسمي لبيت الزكاة والصدقات، وهاني عيسى مدير المشاريع التنموية، والمهندس أحمد عبد المغيث رئيس الإدارة الهندسية، وشريف غيتة عضو المكتب الفني ببيت الزكاة والصدقات.

بيت الزكاة والصدقات دير الحديد دعم حفظة القرآن الأزهر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن والبيض

رغم ارتفاع الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

د. احمد ممدوح

هل يجوز للمرأة كشف شعرها أمام زوج أختها وحُكم مُصافحة شقيق زوجها ؟.. الموقف الشرعي

أسعار صرف العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء في البنوك

بعد تراجع الدولار والريال السعودي .. اعرف سعر صرف العملات اليوم الأربعاء

الذهب

الذهب يتجه إلى 6000 دولار في 2027؟.. ومفاجأة بعيار 21

وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش

سموتريتش يرفض احتفالات المعارضة.. ويتعهّد بزيادة المستوطنات اليهودية في غزة

دونالد ترامب

وول ستريت: أمريكا تبلغ دول الخليج عزمها شن هجوم سريع ومُكثف ضد إيران بعد انتخابات التجديد النصفي

أسعار العملات العربية في مصر

أسعار العملات العربية اليوم .. كم يُسجّل الريال السعودي والدرهم الإماراتي؟

الذهب يتراجع مع صعود الدولار وترقب قرار الفيدرالي الأمريكي بشأن الفائدة

الذهب يتراجع مع صعود الدولار وترقب قرار الفيدرالي الأمريكي بشأن الفائدة

ترشيحاتنا

الحرب الأمريكية الإيرانية

وساطة قطرية لإنهاء حرب إيران تتعثر.. طهران ترفض المقترح وواشنطن تلوّح بضربات جديدة

استمرار وقف إطلاق النار بأوليشكي الأوكرانية

استمرار وقف إطلاق النار بأوليشكي الأوكرانية.. ما دور ميلانيا ترامب؟

صورة أرشيفية

ميناء مورمانسك الروسي يبدأ تحميل أول شحنة حبوب مخصصة للتصدير عبر القطب الشمالي

بالصور

بشرتك بتشد بعد غسل الوجه.. علامات تكشف عن طريقة تنظيف غير مناسبة

غسل الوجه
غسل الوجه
غسل الوجه

ماذا يحدث لو تركتِ الملابس المبللة داخل الغسالة لساعات؟

ماذا يحدث الغسالة عند ترك الغسيل مبلول فيها
ماذا يحدث الغسالة عند ترك الغسيل مبلول فيها
ماذا يحدث الغسالة عند ترك الغسيل مبلول فيها

وزير الري: استثمارات تتجاوز 21 مليار جنيه لحماية الشواطئ المصرية

وزير الري
وزير الري
وزير الري

بتتخيلي أسوأ الاحتمالات قبل أي قرار؟ .. أسباب التفكير الكارثي

بتتخيلي أسوأ الاحتمالات قبل أي قرار؟ أسباب التفكير الكارثي
بتتخيلي أسوأ الاحتمالات قبل أي قرار؟ أسباب التفكير الكارثي
بتتخيلي أسوأ الاحتمالات قبل أي قرار؟ أسباب التفكير الكارثي

فيديو

وزير الدفاع ووزير الداخلية

وزير الدفاع: القوات المسلحة والشرطة هما جناحا الأمن والاستقرار للوطن

وزير الدفاع يستقبل وزير الداخلية ووفدا من قيادات الشرطة لتقديم التهنئة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر

وفد الداخلية يقدم التهنئة لوزير الدفاع بمناسبة انتصارات أكتوبر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: من الدراما إلى الواقع.. هل أصبحت هواتفنا تحت المراقبة؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل تستطيع المرأة أن تحب رجلًا لا تحتاج إليه؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تحديات الإمداد وثقافة الإنتاج المحلي

باسنتي ناجي

باسنتي ناجي تكتب: نسخة واحدة من الجمال.. مين أقنع البنات إنهم لازم يبقوا شبه بعض !

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحرب على السعودية.. مخاطر الفوضى وما لا تعرفه

المزيد