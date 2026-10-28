بيت الزكاة يعيد بناء وتجهيز وتأثيث 19 منزلاً بإحدى قري بني سويف

استقبل اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، وفد «بيت الزكاة والصدقات» للاتفاق على بدء العمل في إعادة بناء 19 منزلاً بقرية «دير الحديد» التابعة لمركز الفشن في أقصى جنوب المحافظة والممتدة بالضفة الشرقية لنهر النيل في أحضان الجبل، وذلك بعد تعرض القرية لانهيار صخري تسبب في هدم 19 منزلاً.

يشمل المشروع بناء وتجهيز المنازل وتأثيثها بالكامل بكافة الأجهزة الكهربائية اللازمة لتوفير حياة كريمة للسكان، وذلك ضمن أعمال برنامج «ستر وغطاء» لترميم وتأثيث منازل الأُسَر الأَوْلى بالرعاية.

أكد وفد «بيت الزكاة والصدقات» في اللقاء أن البرامج والمبادرات الميدانية تعمل على توجيه أموال الزكاة والصدقات في مصارفها الشرعية، التي يأتي في مقدمتها تقديم المساعدات للأُسَر الأكثر احتياجًا بكافة المحافظات؛ إيمانًا بقول الله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} [60 التوبة].

كما شهد اللقاء التنسيق لتنفيذ عدد من مبادرات البيت داخل المحافظة والتي تشمل:

برنامج «سند»: تقديم مساعدات مالية مباشرة للأُسَر الأكثر احتياجًا لمساعدتها على تحمل أعباء المعيشة.

برنامج «رحمة»: تقديم المساعدات للأيتام والمساهمة في دمجهم مجتمعيًّا وتلبية متطلباتهم المعيشية، مع العمل على توفير مصادر رزق مستدامة تضمن خروج أُسَرِهم من دائرة الفقر.

برنامج «فرحة»: المساهمة في تيسير زواج اليتيمات غير القادرات.

برنامج «إطعام»: توزيع العبوات الغذائية وكوبونات الشراء على المستحقين.

دعم حفظة القرآن: توزيع المصاحف والملابس على الطلاب والمُلتحقين بالكتاتيب.

وأشار البيان إلى بدء تنفيذ 300 وصلة مياه نقية للأُسَرِ الأَوْلى بالرعاية في مختلف قرى ونجوع المحافظة، ضمن أعمال برنامج سُقيا الماء.

حضر اللقاء كلٌّ من الشيخ عبد العليم أبو بكر، المتحدث الرسمي لبيت الزكاة والصدقات، وهاني عيسى مدير المشاريع التنموية، والمهندس أحمد عبد المغيث رئيس الإدارة الهندسية، وشريف غيتة عضو المكتب الفني ببيت الزكاة والصدقات.