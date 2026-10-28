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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مواعيد مباريات الزمالك في بطولة دوري أبطال أفريقيا

الزمالك
الزمالك
عبدالله هشام

أسفرت قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، التي أقيمت اليوم الأربعاء، عن تواجد الزمالك على رأس المجموعة الثانية، رفقة يانج أفريكانز التنزاني  مولودية الجزائر الأفريقي التونسي.

وكان الزمالك تأهل إلى دور المجموعات على حساب الجيش الرواندي، بعد الفوز في مباراة الذهاب بالدور التمهيدي الثاني بهدف دون رد، وتكرار النتيجة ذاتها في لقاء الإياب.

وحضر باسم زيادة، المنسق العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مراسم القرعة ممثلًا عن القلعة البيضاء.

ومن المقرر أن تقام مباريات دور المجموعات على النحو التالي:

الجولة الأولى 27-28-29 نوفمبر.

الجولة الثانية 4-5-6 ديسمبر.

الجولة الثالثة 18-19-20 ديسمبر.

الجولة الرابعة 8-9-10 يناير.

الجولة الخامسة 15-16-17 يناير.

الجولة السادسة 22-23-24 يناير.

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