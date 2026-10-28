اليوم .. قرعة دوري أبطال إفريقيا 2026-2027.. الزمالك وبيراميدز يترقبان المنافسين.. وطموحات مصرية لاستعادة اللقب القاري

تتجه أنظار جماهير الكرة الإفريقية اليوم الأربعاء، إلى مراسم سحب قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا لموسم 2026-2027 ، وسط ترقب كبير للتحديات التي تنتظر الأندية المتأهلة ، وفي مقدمتها الزمالك وبيراميدز ممثلا الكرة المصرية في البطولة القارية.

وتكتسب القرعة أهمية خاصة بالنسبة إلى الفريقين المصريين في ظل سعي كل منهما إلى حجز موقع قوي في مرحلة المجموعات ، وتجنب المواجهات المعقدة قدر الإمكان قبل الدخول في سباق المنافسة على بطاقات التأهل إلى الدور ربع النهائي، ثم مواصلة المشوار نحو اللقب الإفريقي.

وتشهد النسخة الجديدة مشاركة 16 فريقا، تأهلوا إلى دور المجموعات يمثلون عددا من مدارس كرة القدم في القارة، بين أندية تمتلك خبرات طويلة في المنافسات الإفريقية وأخرى تسعى إلى استثمار تأهلها لصناعة مفاجآت جديدة.

وتبرز أسماء الترجي التونسي ونهضة بركان المغربي والهلال السوداني ومولودية الجزائر ضمن أبرز الفرق المنتظرة في القرعة بينما يغيب صن داونز الجنوب إفريقي حامل اللقب وفقا للمعطيات المعلنة بعدما فشل في تجاوز التصفيات وهو ما يضفي مزيدا من الإثارة على المنافسة في الموسم الجديد.

موعد قرعة دوري أبطال إفريقيا 2026-2027

حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» اليوم الأربعاء 28 أكتوبر ، موعدا لإجراء قرعة دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا على أن تنطلق المراسم في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة، بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم في مدينة السادس من أكتوبر.

وتترقب الأندية المشاركة نتائج القرعة للتعرف على منافسيها في المرحلة الأولى من البطولة وبناء تصوراتها الفنية بشأن المباريات المنتظرة خاصة أن توزيع الفرق على المجموعات سيكون له تأثير مباشر على حسابات التأهل وفرص المنافسة على الصدارة.

16 فريقا في سباق دور المجموعات

تضم قائمة الأندية المتأهلة، إلى دور المجموعات 16 فريقا تتنافس على بطاقات التأهل إلى الأدوار الإقصائية، في نسخة تشهد مشاركة مجموعة من الأندية صاحبة الحضور القوي في مسابقات القارة.

وتتمثل قائمة الفرق المشاركة ، وفقا للبيانات الواردة قبل القرعة في الزمالك وبيراميدز من مصر، والترجي والإفريقي من تونس ، ونهضة بركان والمغرب الفاسي من المغرب، والهلال من السودان ومولودية الجزائر من الجزائر.

كما تضم القائمة سيمبا ويانج أفريكانز من تنزانيا ، وبترو أتلتيكو وويليتي من أنجولا ، وأورلاند وبايرتس من جنوب إفريقيا ، ونواذيبو من موريتانيا ، وحوريا من غينيا وكولمب سبورتيف من الكاميرون.

تصنيف الأندية قبل قرعة دوري أبطال إفريقيا

تتجه الأنظار أيضا إلى مستويات التصنيف التي ستحدد شكل المجموعات إذ تعتمد القرعة على توزيع الأندية على أربعة مستويات يضم كل منها أربعة فرق قبل توزيعها على المجموعات الأربع.

ووفقا للتصنيف المتوقع الوارد قبل إجراء القرعة يأتي الزمالك وبيراميدز ضمن المستوى الأول إلى جانب الترجي التونسي ونهضة بركان المغربي وهو ما يعني حال اعتماد هذا التصنيف تجنب المواجهة المباشرة بين الفريقين المصريين في دور المجموعات.

ويضم المستوى الثاني الهلال السوداني وسيمبا التنزاني ويانج أفريكانز التنزاني وبترو أتلتيكو الأنجولي بينما يشمل المستوى الثالث مولودية الجزائر وأورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي ونواذيبو الموريتاني وحوريا الغيني.

أما المستوى الرابع فيضم الإفريقي التونسي والمغرب الفاسي المغربي وويليتي الأنجولي وكولم سبورتيف الكاميروني.

الزمالك وبيراميدز.. طموحات مصرية في البطولة القارية

يدخل الزمالك وبيراميدز القرعة بطموحات كبيرة في ظل أهمية البطولة بالنسبة إلى الكرة المصرية ورغبة الفريقين في الظهور بصورة قوية على المستوى الإفريقي خلال الموسم الجديد.

ويأمل الزمالك في الاستفادة من خبراته القارية وتاريخه في البطولة من أجل الوصول إلى الأدوار الإقصائية والمنافسة على اللقب خاصة أن جماهيره تنتظر ظهورا قويا يعكس مكانة الفريق في المسابقات الإفريقية.

أما بيراميدز فيسعى إلى مواصلة حضوره بين كبار القارة والعمل على استثمار تطوره في السنوات الأخيرة لتحقيق نتائج إيجابية والمنافسة بقوة على اللقب في ظل تطلعاته إلى تعزيز مكانته بين أندية الصف الأول في إفريقيا.

ويمنح وجود الفريقين المصريين في المستوى الأول وفقا للتصنيف المتوقع فرصة لتجنب مواجهة بعضهما في دور المجموعات لكنه لا يضمن بالضرورة سهولة الطريق إلى الأدوار التالية في ظل وجود عدد من المنافسين أصحاب الخبرة والطموحات الكبيرة.

نظام قرعة دوري أبطال إفريقيا ومواعيد دور المجموعات

تجرى القرعة بمشاركة 16 فريقا يتم توزيعهم على أربع مجموعات تضم كل مجموعة أربعة أندية بواقع فريق واحد من كل مستوى تصنيفي وفقا للنظام المعلن للبطولة.

وتقام مباريات دور المجموعات بداية من نوفمبر 2026 على أن تتنافس الفرق داخل كل مجموعة بنظام الدوري بهدف حصد أكبر عدد ممكن من النقاط وضمان التأهل إلى المرحلة التالية.

وبحسب نظام البطولة يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي ليكتمل عقد الفرق الثمانية التي تواصل المنافسة في الأدوار الإقصائية.

غياب صن داونز يفتح باب المنافسة

من أبرز ملامح النسخة الجديدة غياب صن داونز الجنوب إفريقي حامل اللقب وفقا للمعلومات الواردة بعدما خرج من التصفيات ولم ينجح في بلوغ دور المجموعات.

ويضيف غياب أحد أبرز الأندية الإفريقية في السنوات الأخيرة بعدا جديدا للمنافسة إذ يمنح بقية الفرق فرصة أكبر للتطلع إلى اللقب دون أن يعني ذلك بالضرورة أن الطريق سيكون سهلا في ظل وجود منافسين يمتلكون الخبرة والإمكانات اللازمة للمنافسة حتى المراحل الأخيرة.

وتبرز أندية الترجي ونهضة بركان والهلال ومولودية الجزائر ضمن الفرق التي ينتظر أن تحظى باهتمام كبير خلال القرعة إلى جانب الزمالك وبيراميدز في ظل ما تمتلكه هذه الأندية من طموحات وخبرات متفاوتة في البطولات القارية.