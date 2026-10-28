وفقًا للمُعطيات الحالية.. عبدالواحد السيد: الزمالك سيتأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا

أكد عبدالواحد السيد، نجم الزمالك السابق، أن خروج فريقي صن داونز ومازيمبي من منافسات دوري أبطال إفريقيا يصب في مصلحة الفريق الأبيض، مشيرًا إلى قدرة الزمالك على الوصول إلى مراحل متقدمة في البطولة القارية.

وقال عبدالواحد السيد، في تصريحات عبر قناة «MBC مصر»، إن خروج صن داونز ومازيمبي يمثل أمرًا إيجابيًا للزمالك، موضحًا أن الفريقين يمتلكان إمكانات كبيرة ويعدان من المنافسين الأقوياء في البطولة.

وأضاف أن الزمالك قادر على تحقيق نتائج مميزة والوصول إلى مراحل متقدمة، في ظل الفرق المتبقية في المنافسة، إلى جانب أهمية تركيز اللاعبين خلال المباريات المقبلة.

عبدالواحد السيد يشيد بأداء بيراميدز

وتطرق نجم الزمالك السابق إلى الحديث عن بيراميدز، مؤكدًا أن الفريق يقدم مستويات مختلفة خلال الموسم الحالي، ويرى أنه من أكثر فرق الدوري المصري استقرارًا على مستوى الأداء والنتائج.

موقف عبدالواحد السيد من أداء الزمالك

وعن مواجهة الزمالك والمقاولون العرب، أوضح عبدالواحد السيد أن تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث يمثل الأولوية بالنسبة له، مؤكدًا أن النتيجة أهم من مستوى الأداء في تلك المرحلة.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على ثقته في قدرة الزمالك على بلوغ نهائي دوري أبطال إفريقيا، معربًا عن تفاؤله بموقف الفريق في قرعة دور المجموعات، وفقًا للمعطيات الحالية في البطولة.