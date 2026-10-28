محمد مهدي: الزمالك سلّم ملف الكرة لجون إدوارد.. والإدارة ارتكبت أخطاء عديدة

أكد محمد مهدي، الناقد الرياضي، أن مجلس إدارة نادي الزمالك سلّم ملف كرة القدم إلى جون إدوارد، وهو ما دفعه للاستعانة برجاله خلال فترة عمله داخل قلعة ميت عقبة.

وقال مهدي، خلال ظهوره في برنامج «الماتش»، الذي يقدمه الإعلامي محمد طارق أضا عبر قناة صدى البلد، إن الخطاب الإعلامي الرسمي لنادي الزمالك يشهد تضاربًا بشأن ملف المدير الفني، موضحًا أن التصريحات تتغير بين الحديث عن التعاقد مع مدرب أجنبي والتأكيد على عدم التعاقد معه.

وأضاف مهدي أن مجلس إدارة الزمالك، برئاسة حسين لبيب عقب نجاحه، قاموا بالهتاف قائلين «العزبة راحت»، لكن النادي الأبيض شهد العديد من الأخطاء خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن طريقة إدارة بعض الملفات داخل القلعة البيضاء تثير العديد من التساؤلات.