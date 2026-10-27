موعد صرف حافز التدريس 2026.. 2100 جنيه للمعلمين.. الشروط والفئات المستحقة

يترقب المعلمون موعد صرف حافز التدريس 2026، بعد إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني زيادة قيمة الحافز إلى 2100 جنيه، بدلًا من 1000 جنيه، اعتبارًا من أكتوبر الجاري، في إطار جهود دعم المعلمين وتحسين أوضاعهم المادية.

وفي هذا السياق، وجهت المديريات التعليمية خطابًا إلى الإدارات التابعة لها بشأن ضوابط صرف حافز التدريس وحافز تطوير التعليم للصفوف الأولى، مع تحديد الفئات المستحقة وشروط الحصول على المستحقات المالية خلال العام الدراسي 2026-2027.

موعد صرف حافز التدريس للمعلمين 2026

من المقرر صرف حافز التدريس بقيمته الجديدة اعتبارًا من شهر أكتوبر 2026، على أن يستمر الصرف شهريًا لمدة 9 أشهر، حتى نهاية يونيو 2027، وفقًا للضوابط المعلنة.

وتصل قيمة الحافز إلى 2100 جنيه شهريًا للمستحقين، مع ضرورة استيفاء الشروط المنظمة للصرف.

شروط صرف حافز التدريس 2026

حددت وزارة التربية والتعليم عددًا من الضوابط التي يجب توافرها لصرف الحافز، أبرزها:

استيفاء النصاب الأسبوعي المقرر للحصص، وفقًا لطبيعة عمل المعلم.

الالتزام بالنصاب القانوني للحصص على مدار الشهر، مع مراعاة العطلات الرسمية والأعياد.

ألا يقل تقدير الكفاءة للعام السابق عن مرتبة «كفء»، وفي حالة الحصول على تقدير «فوق المتوسط» يُصرف 50% من قيمة الحافز.

ألا يكون قد صدر ضد المستحق جزاء تأديبي بخصم أكثر من 5 أيام من راتبه خلال شهر الصرف.

عدم الجمع بين حافز التدريس وحافز الإدارة المدرسية الإضافي.

بالنسبة لمديري المدارس ووكلائها، يشترط ألا تقل مدة العمل الفعلية خلال الشهر عن 18 يومًا، وفقًا للضوابط المقررة.

وتأتي هذه الشروط لضمان ارتباط صرف الحافز بالعمل الفعلي والالتزام بالمهام الوظيفية المحددة.

الفئات المستحقة لحافز التدريس والتطوير 2026

تشمل الفئات المستفيدة، وفقًا للضوابط المعلنة، المعلمين القائمين بالتدريس الفعلي داخل الفصول، ومديري المدارس ووكلاءها المستحقين للحوافز المقررة لهم.

كما تشمل ضوابط حافز التطوير للصفوف الأولى عددًا من الفئات، من بينها المعلمون المثبتون الذين يباشرون التدريس الفعلي بالمدارس الحكومية، والمعلمون المعينون ضمن دفعات مسابقة الـ30 ألف معلم، إلى جانب فئات أخرى وفقًا للنصاب القانوني وطبيعة العمل.

وتتضمن الضوابط كذلك بعض معلمي رياض الأطفال، ومعلمي المواد التخصصية، والعاملين بنظام العمل لبعض الوقت، على أن يُحدد الاستحقاق وفقًا للقواعد المنظمة لكل فئة ونسبة العمل الفعلي.

ضوابط إضافية لصرف حافز التطوير للصفوف الأولى

أكدت المديريات التعليمية ضرورة الالتزام بقاعدة «الأجر مقابل العمل»، وفقًا للقرارات المنظمة، مع استيفاء النصاب القانوني للحصص في المادة الأساسية أولًا، أو استكماله بعد سد العجز في المادة.

كما تضمنت الضوابط تنظيم حصص الريادة والإشراف على المواد الدراسية، بما يتوافق مع القوانين والقرارات الوزارية المعمول بها.

وبذلك، يرتبط الحصول على الحوافز باستيفاء الشروط المقررة لكل فئة، مع مراجعة النصاب القانوني للحصص والمهام الفعلية قبل الصرف.



