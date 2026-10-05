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ابتداء من الشهر الجاري|مضاعفة حافز التدريس للمعلمين ليصل لـ2100 بدلاً من 1000جنيه
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

ابتداء من الشهر الجاري|مضاعفة حافز التدريس للمعلمين ليصل لـ2100 بدلاً من 1000جنيه

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه تقرر مضاعفة حافز التدريس وحافز الإدارة المدرسية ، حيث تم زيادته 1100 جنيه إضافية بالموازنة الجديدة ، ليصبح اجماليه 2100 جنيه بدلا من 1000 جنيه.

ومن المقرر أن يتم صرف حافز التدريس وحافز الإدارة المدرسية الإضافي بالزيادة الجديدة اعتبارا من أول أكتوبر 2026 ، ويتم صرفها شهريا لمدة 9 أشهر حتى 30 يونيو من كل عام.

شروط صرف حافز التدريس أو الإدارة المدرسية

ويشترط لإستحقاق حافز التدريس و الإدارة المدرسية الإضافي توفر الشروط الاتية :

- استيفاء النصاب الأسبوعي للحصص المقرر بالنسبة لشاغلي وظائف المعلمين على مدار الشهر وبمراعاة عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية وألا تقل مدة العمل الفعلية خلال الشهر عن 18 يوما من ضمنها العطلات والاعياد والمناسبات الرسمية ، وألا تقل مدة العمل الفعلية خلال الشهر عن 18 يوما.

-ألا يقل تقدير كفاية شاغل الوظيفة خلال العام السابق عن مرتبة كفء وفي حالة تقدير كفايته بمرتبة فوق المتوسط يتم منحه 50% من قيمة الحافز.

- ألا يكون قد وقع على شاغل الوظيفة جزاء تأديبي بخصم أكثر من 5 أيام من راتبه خلال شهر الصرف.

- ألا يكون شاغل الوظيفة موقوفا عن العمل وذلك خلال مدة الوقف على أن يسترد ما أوقف صرفه من الحافز حال ثبوت عدم مسئوليته بمراعاة باقي الشروط.

-في جميع الأحوال لا يجوز الجمع بين حافز التدريس وحافز الإدارة المدرسية الإضافي.

ويصرف حافز التدريس خصما على بند 3 مكافآت نوع 32 حافز تدريس للمخاطبين بالقانونين رقمي 155 و 156 لسنة 2007 وحافز الإدارة المدرسية الإضافي خصما على بند 3 مكافآت نوع 31 حافز الإدارة المدرسية وذلك بالباب الأول الأجور وتعويضات العاملين بموازنات مديريات التربية والتعليم بالمحافظات والازهر الشريف بحسب الأحوال.

ويتم تمويل كلا الحافزين بواقع 85% من الخزانة العامة للدولة و15% من الموارد الذاتية بموازنة كل جهة بحسب الأحوال .

من يستحق صرف حافز التدريس والإدارة المدرسية ؟

أكدت وزارة التربية والتعليم  والتعليم الفني عدم استحقاق الحاصلين على إجازة مرضية معتمدة من اللجنة الطبية ويطبق عليهم قرار259  لسنه 1995، أو إجازة من الهيئة العامة للتأمين الصحي ويطبق عليهم القرار الوزاري رقم 66 الذي يمنح أجازة مرضية حتى بلوغ سن المعاش، لحافز التدريس .

أما عن معلمي المدارس المهنية حالة عدم حضور طلاب، وحصولهم على النصاب القانوني ، فقد أوضحت وزارة التربية والتعليم انهم لا يستحقون صرف حافز التدريس إلا بوجود طلاب والحصول على النصاب القانوني.

وبشأن المكلفين بمأموريات للتحكيم الرياضي والمباريات الخارجية التابعة للشباب والرياضة، وكذا المأموريات إلى لجنة المتابعة الثلاث أشهر وتجدد التابعة للوزارة، وكذلك المكلفين بمأموريات محددة لإنجاز العمل ، فقد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنهم لا يستحقون صرف حافز التدريس.

بينما أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني استحقاق معلمي الفصل الواحد بجدول كامل، ونصاب قانوني، وحاصلين على مؤهلات متوسطة لصرف حافز التدريس.

ونفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني استحقاق المنتدبين لأعمال الامتحانات لصرف حافز التدريس.

كما نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، استحقاق الحاصلات على أجازة وضع لحافز التدريس؟

بينما أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على استحقاق الحاصلين على جزء من الوقت ويدرس نصابه وفق نسب العمل الفعلي لحافز التدريس.

كما أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على استحقاق معلمي رياض الأطفال، وغير مكتملي النصاب حافز التدريس، لإن معلمات رياض الأطفال  يتواجدن منذ بداية اليوم الدراسي حتى نهايته مع الأطفال داخل القاعة.

ونفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، استحقاق الوكلاء المكلفون، ومنتدبين يومان للعمل بالتوجيه الفني لحافز التدريس.

بينما أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على استحقاق معلمي اللغة الفرنسية والحاسب الآلي والتربية الفنية، الموسيقية، الرياضية لحافز التدريس ،  في حالة الحصول على النصاب القانوني.

كما حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، ردها النهائي بشأن المطالبة بأن يشمل حافز التدريس موجهو المواد واخصائيو التطوير التكنولوجي و النفسي والاجتماعي في المدارس .

حيث قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : أنه ببحث الموضوع بمعرفة الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية في وزارة التربية والتعليم ، تم الوصول إلى ان إقرار حافز التدريس تم بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء مستهدفا فئات معينة لهذا الحافز ، وأن الصرف والتنفيذ يتم وفق ضوابط الاستحقاق الصادرة فقط دون غيرها

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وزارة التربية والتعليم التربية والتعليم حافز التدريس

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