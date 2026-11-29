في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لمواقع العمل والوقوف على كفاءة الأداء بمختلف قطاعات الشركة، أجرى المهندس/ محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة مياه الشرب بالقاهرة، جولة ميدانية موسعة شملت عددًا من المواقع الحيوية والإدارات التابعة للشركة، لمتابعة سير العمل والاطمئنان على جاهزية المعدات والمنشآت، والوقوف على مستوى الأداء وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

واستهل المهندس محمد صلاح الدين جولته بتفقد روافع صلاح الدين والدراسة ورافع المدابغ، والمرور على مخزن الزهر الواقع وشبكات مياه منشأة ناصر، كما تفقد ورش الكهرباء وورش إصلاح الطلمبات، واطلع على طبيعة الأعمال الفنية والإجراءات المتبعة في أعمال الصيانة والإصلاح، مؤكدًا ضرورة الالتزام الكامل بتطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية وارتداء مهمات الوقاية الشخصية، حفاظًا على سلامة العاملين وضمانًا لتوفير بيئة عمل آمنة.

كما تضمنت الجولة تفقد نادي مياه الشرب بالعباسية، والإدارات الكائنة بمبنى قطاع الإعلام وخدمة العملاء، حيث تابع سير العمل وآليات تنفيذ المهام، واطلع على طبيعة الأنشطة والخدمات التي تقدمها الإدارات المختلفة، وسبل تطوير الأداء وتحسين مستوى الخدمات.

واستكمل رئيس مياه القاهرة جولته بتفقد مركز خدمة عملاء الوايلي، والمركز الإعلامي، والإدارة العامة للخط الساخن (125)، والإدارة العامة للتفتيش، والإدارات التابعة للإدارة العامة للعلاقات العامة، بالإضافة إلى الإدارة العامة للمتابعة الفنية والميدانية، حيث تابع آليات العمل ومستوى الأداء، واطلع على منظومة متابعة مواقع الشركة ميدانيًا، وآليات رصد الملاحظات والتحديات والعمل على معالجتها، مؤكدًا أهمية سرعة الاستجابة لشكاوى واستفسارات العملاء، وتعزيز قنوات التواصل الفعال معهم.

واختتم المهندس محمد صلاح الدين جولته بتفقد شبكات مياه الوايلي، والاطمئنان على حالة المعدات والمركبات التابعة لها، إلى جانب تفقد المخزن التابع للشبكة، للوقوف على مدى الجاهزية الفنية والإدارية وتوافر مستلزمات العمل اللازمة للتعامل الفوري مع الأعطال والطوارئ.

وأكد المهندس محمد صلاح الدين أن الجولات والمتابعات الميدانية تمثل ركيزة أساسية في منهج الإدارة، لما توفره من رؤية واقعية ومباشرة لمجريات العمل، وتساعد على اكتشاف التحديات ومعالجتها في التوقيت المناسب، والوقوف على احتياجات العاملين، ورفع كفاءة استغلال الإمكانات والمعدات، وتعزيز الانضباط والالتزام بمعايير السلامة والجودة.

وشدد على أن التواصل المباشر مع العاملين والاستماع إلى مقترحاتهم وملاحظاتهم يسهم في تطوير منظومة العمل، وتوحيد الجهود، وتحويل خطط التطوير إلى نتائج ملموسة تنعكس إيجابًا على انتظام تقديم خدمات مياه الشرب والارتقاء بمستوى رضا المواطنين.