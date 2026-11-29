غيّب الموت الكاتبة الصحفية الكبيرة بمؤسسة الأهرام آمال بكير، بحسب ما أعلنته الفنانة التشكيلية نرمين حكيم (زوجة نجلها) عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

ونعت نرمين حكيم الفقيدة بكلمات مؤثرة في منشورها قائلة: "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره أنعي بمزيد من الحزن والأسى الأستاذة آمال بكير الصحفية بالأهرام، والدة زوجي الدكتور عمرو شكري.. ربنا يرحمها ويغفر لها ويجازيها بالحسنات إحسانًا وبالسيئات غفرانًا ويسكنها فسيح جناته".

وأوضحت أن تشييع الجثمان سيُقام غدًا الإثنين عقب صلاة الظهر من مسجد الرحمن الرحيم بشارع صلاح سالم، مشيرة إلى أن العزاء سيقتصر على مراسم صلاة الجنازة فقط.