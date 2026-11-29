اجتمع وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي، اليوم الأحد، بأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي من الدرجات الحديثة والمتوسطة، في إطار اللقاءات الدورية لمتابعة سير العمل والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم بشأن تطوير الأداء داخل الوزارة.

وقال السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير عبد العاطي أكد أن وزارة الخارجية تمثل خط الدفاع الأول عن المصالح المصرية في الخارج، مشدداً على ضرورة الالتزام بأعلى معايير المهنية والانضباط الوظيفي والعمل بروح الفريق الواحد، كما استعرض الوزير أبرز التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، داعياً الأعضاء إلى متابعة انعكاساتها على المصالح المصرية وطرح رؤاهم وتحليلاتهم بما يسهم في بلورة مقترحات للتحرك الدبلوماسي المصري.

وشدد وزير الخارجية على أهمية مواصلة الاستثمار في العنصر البشري من خلال تكثيف البرامج التدريبية، ورفع كفاءة الكوادر الدبلوماسية، مع إيلاء اهتمام خاص بموضوعات التطوير المؤسسي، والذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي، كما استمع وزير الخارجية إلى ملاحظات الأعضاء بشأن سير العمل اليومي ومقترحاتهم، وسبل تعزيز العمل القنصلي والدبلوماسية الاقتصادية، مؤكداً الحرص على استمرار التواصل المباشر مع الأعضاء وإتاحة الفرصة أمام الكوادر الشابة لتحمل المسئولية والاستفادة من خبرات الأجيال المتعاقبة في الدبلوماسية المصرية.