تعد شوربة السي فود بالكريمة من الأطباق المميزة لمحبي المأكولات البحرية، إذ تجمع بين الجمبري والكاليماري وقطع السمك داخل شوربة كريمية غنية بالنكهة. ويمكن تحضيرها في المنزل بمكونات بسيطة، وتقديمها ساخنة بجانب الخبز المحمص.

مكونات شوربة السي فود

250 جرام جمبري مقشر.

200 جرام كاليماري مقطع حلقات.

200 جرام قطع سمك فيليه.

150 جرام بلح بحر أو أي مأكولات بحرية متاحة.

بصلة متوسطة مفرومة.

2 فص ثوم مفروم.

ملعقة كبيرة زبدة.

ملعقة كبيرة زيت.

ملعقتان كبيرتان دقيق.

كوب لبن.

كوب كريمة طبخ.

كوب ونصف مرقة سمك أو ماء.

ملح وفلفل أسود.

رشة كمون.

رشة بابريكا.

عصير نصف ليمونة.

بقدونس مفروم للتزيين.

طريقة التحضير

اغسلي المأكولات البحرية ونظفيها جيدًا، ثم قطعي السمك والكاليماري إلى قطع مناسبة.

ضعي الزبدة والزيت في حلة على نار متوسطة، ثم أضيفي البصل وقلبيه حتى يذبل.

أضيفي الثوم وقلبي لمدة نصف دقيقة حتى تظهر رائحته.

ضعي الجمبري والكاليماري وقلبيهما لفترة قصيرة، ثم أضيفي قطع السمك وبلح البحر.

أضيفي الدقيق وقلبي المكونات حتى يتوزع على المأكولات البحرية.

اسكبي مرقة السمك تدريجيًا مع التقليب حتى لا تتكون تكتلات.

أضيفي اللبن والكريمة، ثم تبلي بالملح والفلفل والكمون والبابريكا.

اتركي الشوربة على نار هادئة حتى تتجانس وتصل إلى القوام المطلوب، مع التأكد من نضج جميع المأكولات البحرية جيدًا.

أضيفي عصير الليمون والبقدونس قبل التقديم.

أسرار نجاح شوربة السي فود

لا تطيلي طهي الجمبري حتى لا يصبح قاسيًا.

أضيفي الكريمة على نار هادئة حتى لا تنفصل.

استخدمي مرقة السمك لإضافة نكهة أعمق للشوربة.

يمكن إضافة شرائح المشروم أو الذرة حسب الرغبة.

إذا كان القوام سميكًا أكثر من اللازم، أضيفي قليلًا من المرقة أو اللبن.

طريقة تقديم شوربة السي فود

تُقدم الشوربة ساخنة في أطباق عميقة، مع تزيينها بالبقدونس المفروم ورشة فلفل أسود، ويمكن تقديمها بجانب الخبز المحمص أو التوست بالثوم.

الطريقة للشيف تامر فتحى