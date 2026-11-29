يعد العدس باللحمة المفرومة من الأكلات الشتوية الشهية التي تجمع بين القيمة الغذائية والطعم المميز، كما أنه من الوجبات المشبعة التي يمكن تحضيرها بمكونات بسيطة ومتوفرة في كل منزل، ويمنح العدس مع اللحمة مذاقًا غنيًا ومختلفًا عن الطريقة التقليدية لتحضير شوربة العدس.

مقادير العدس باللحمة المفرومة

كوب عدس أصفر مغسول.

200 جرام لحمة مفرومة.

بصلة متوسطة مفرومة.

جزرة صغيرة.

ثمرة طماطم.

فصان ثوم.

ملعقة سمنة أو زيت.

ملح وفلفل أسود.

نصف ملعقة صغيرة كمون.

رشة كركم حسب الرغبة.

4 أكواب ماء أو شوربة.

خطوات تحضير العدس باللحمة المفرومة

ضعي العدس الأصفر في حلة مع الجزر والطماطم والثوم والماء، واتركي المكونات على النار لمدة 25 دقيقة حتى ينضج العدس تمامًا. اضربي الخليط باستخدام الخلاط أو الهاند بلندر حتى تحصلي على قوام ناعم ومتجانس. في طاسة أخرى، ضعي السمنة أو الزيت ثم أضيفي البصل وقلبيه حتى يذبل ويكتسب اللون الذهبي. أضيفي اللحمة المفرومة وقلبي جيدًا حتى تنضج، ثم ضعي الملح والفلفل الأسود والكمون. أضيفي اللحمة المفرومة إلى العدس وقلبي المكونات جيدًا. اتركي الخليط على نار هادئة لمدة 5 إلى 10 دقائق حتى تتجانس النكهات.

سر نجاح العدس باللحمة المفرومة

للحصول على مذاق غني، احرصي على تشويح اللحمة المفرومة جيدًا مع البصل والتوابل قبل إضافتها إلى العدس، ويمكن التحكم في قوام الطبق بإضافة القليل من الشوربة الساخنة إذا أصبح سميكًا.

ويُقدم العدس باللحمة المفرومة ساخنًا مع الخبز المحمص والليمون والبصل الأخضر والمخللات، ليصبح وجبة شتوية متكاملة ومشبعة.